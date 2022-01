Liverpool kërkesë zyrtare Ligës

Gjendja te Premier League me rastet pozitive me Covid-19 nuk është e qetë, gjithashtu rastet e reja te Liverpool kanë lindur frikë.

Liverpool njofton në një deklaratë zyrtare se i ka kërkuar zyrtarisht Ligës që të shtyjë ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës Carabao kundër Arsenalit, të planifikuar për të enjten në mbrëmje në Londër, pas numrit në rritje të të dyshuarve pozitivë në Covid-19.

Sot në fakt është anuluar seanca stërvitore e të kuqve ./h.ll/albeu.com

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.

— Liverpool FC (@LFC) January 4, 2022