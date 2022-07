LIVE/ Superteleskopi “James Webb” sjell pamje spektakolare nga hapësira, yjet që shërthejnë e shkëmbinj kozmikë

Imazhi i parë nga teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s me vlerë 10 miliardë dollarë u zbulua më 11 korrik, duke i lejuar njerëzimit të shikojë më afër agimin dhe dhe skajin e universit.

Teleskopi zbuloi imazhin më të qartë ndonjëherë të universit të hershëm, që shkon 13 miliardë vjet më parë, tha NASA.

Administrata Kombëtare amerikane e Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA) lansoi më 25 dhjetor teleskopin e vlefshëm 9 miliardë dollarë, i cili mundëson qasjen më të thellë në univers deri më tani.

17:53- Imazhet e reja të NASA-s nga universi: Pse ky është një moment madhor për astronominë

Imazhet e para nga teleskopi hapësinor James Ëebb janë mahnitëse.

Merrni një moment për t’i parë ato dhe detajet fillojnë të shfaqen, ato shpërthime të vogla drite janë galaktika që përmbajnë triliona yje.

Sasia e madhe e informacionit që përmban çdo imazh është marramendëse. Por ky thesar vjen nga vetëm disa ditë vëzhgimesh, dhe deri më tani teleskopi ka parë vetëm një pjesë të vogël të qiellit, Ëebb do të kapë kozmosin për 20 vitet e ardhshme.

Ekziston një listë kontrolli e zbulimeve që astronomët shpresojnë t’i bëjnë, nga shikimi i yjeve të parë që shkëlqejnë deri te gjetja e planetëve të banueshëm përtej sistemit tonë diellor.

Por gjëja që është më emocionuese për shkencëtarët janë zbulimet që ata as nuk i kanë ëndërruar.

17:23- NASA vazhdon të na mahnisë, zbulon imazhe të reja magjike që tregojnë sekretet e universit

Superteleskopi i NASA me imazhet e sjella nga hapësira ka mahnitur gjithë botën. Pas fotos ku tregohej pamja mahnitëse e galaktikës që më parë nuk arrihej dot, ashtu siç premtoi administrator I NASA, të tjera pamje janë publikuar.

Imazhi i dytë është një analizë e atmosferës së një planeti gjigant të quajtur WASP-96 b, dhe është analiza e parë e spektrit të atmosferës së një ekzoplaneti.

Kjo analizë vjen nga një planet gjigant gazi që ndodhet gati 1150 vite dritë nga Toka, i cili rrotullohet rreth yllit të tij çdo 3.4 ditë.

Ka rreth gjysmën e masës së Jupiterit dhe zbulimi i tij u njoftua në vitin 2014.

Ndërsa Unaza Jugore, ose mjegullnaja “8-Burst”, është një sferë gjigante në zgjerim gazi dhe pluhuri që është ndezur nga një yll që po vdes në qendër.

Fotoja 2 dhe 3

Ndërsa yjet plaken, ata ndryshojnë mënyrën se si prodhojnë energji dhe nxjerrin shtresat e tyre të jashtme.

Dhe më pas, kur ylli nxehet përsëri shumë, ai jep energji gjithë atë material që kishte hedhur poshtë më parë.

Unaza Jugore është gati gjysmë viti dritë në diametër dhe ndodhet rreth 2000 vite dritë nga Toka.

Kjo lloj strukture quhet “mjegullnajë planetare”, por në fakt nuk ka të bëjë fare me planetët.

Është një emërtim i gabuar që nga ditët e para të teleskopëve, kur ata nuk kishin asgjë si rezolucionin që kanë sot.

Fotoja 4

Rreth 290 milionë vite dritë larg, Kuintet i Stefanit ndodhet në yjësinë Pegasus.

Është i dukshëm për faktin se është grupi i parë kompakt i galaktikave i zbuluar ndonjëherë.

Katër nga pesë galaktikat brenda kuintetit janë të mbyllura në një valle kozmike të takimeve të përsëritura të afërta.

Ky imazh i teleskopit Ëebb nuk duket aq i ndryshëm nga versioni i teleskopit Hubble në shikim të parë, por ndjeshmëria e teleskopit të ri infra të kuqe do të nxjerrë veçori të ndryshme për astronomët për t’i studiuar.

Fotoja 5

Ky imazh mahnitës na tregon, për herë të parë, qindra yje që më parë ishin plotësisht të fshehur nga shikimi ynë.

Mjegullnaja Carina është një rajon i afërt “star-forming” brenda galaktikës sonë, Rruga e Qumështit.

“Shkëmbinjtë kozmikë” janë fotografuar më parë nga teleskopi i Hubble, por kjo pamje e re na jep një pamje të rrallë të yjeve në fazat e tyre më të hershme të formimit.

16:28- NASA: Do të kemi një pamje të universit që nuk e kemi parë kurrë më parë

Administratori i NASA-s Bill Nelson, anëtari i dytë i Kongresit Amerikan që fluturoi në hapësirë në vitin 1986, ka thënë se zbulimi i fundit i NASA-s nuk do të ndalet me kaq, por do të vazhdojë pasi telekopi ka karburant për 20 vjet.

“Njerëzit në të gjithë këtë planet do të shohin imazhet e kapura nga ky teleskop dhe çdo imazh është një zbulim i ri që do t’i japë njerëzimit një pamje të universit që nuk e kemi parë kurrë më parë.”

Ai thotë se imazhet do të tregojnë “formimin e yjeve dhe gllabërimin e vrimave të zeza”, ndëra shton se teleskopi do të depërtojë nëpër retë e pluhurit dhe do të tregojë dritë shumë larg.