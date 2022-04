Kongresi i Partisë Socialiste ka nisur punën. Është ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku, e cila ka hapur fjalën në sheshin pranë stadiumit “Air Albania”.

Njëkohësisht në shesh janë pesë panele, ku po mbahen fjalime për tema të ndryshme.

Bisedimet me grupet e interesit do të zgjasin deri në orën 11:00. Më pas, Kongresi do të zhvendoset në Pallatin e Kongreseve, për punimet brenda partisë.