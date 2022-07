“Listën e OFL-së e bën kryeministri”, Berisha akuzon Ramën: Në krye të PS trafikantë dhe vrasës

Ish-kryeministri Sali Berisha në fjalët e tij i është kundërpërgjigjur Edi Ramës për deklaratën e tij i cili tha se nga amnistia fiskale do të përjashtohen personat me të shkuar kriminale dhe pjesë e OFL-së.

Berisha u shpreh se OFL-ja është lista që e çon vetë kryeministri Rama.

Berisha: Ai i ka vënë në krye të PS-së. Ai ka trafikantë, vrasës, njerëz që kanë qëlluar dhe plagosur të tjerët. A mund t’i besosh atij? Ai i quan burra të mirë ata. po ç’është OFL-ja. OFL-ja është lista që i jep Rama policisë për t’i prerë gjobën. Preku gjë OFL-ja pronat e klanit Xhafa? Unë mund të jap dhe shembuj të tjetër. Ajo nuk ka asnjë tjetër vetëm legalizimin e parave të tyre. Janë me qindra persona që janë arrë me trafiqe kriminale dhe nuk janë të zbuluar. Nuk mund ta bëjë Shqipëria këtë. A ka mundësi që një person me punë të ndershëm të bëjë 2 milionë euro? Kurrë! Ky e ka vetëm me krimin. Është pa asnjë diskutim. Shkaku që nuk na i kanë hapur negociatat ka qenë krimi.

Nga ana tjetër kryeministri Rama në një konferencë për Amnistinë Fiskale, foli për qëllimet pozitive të këtij ligji. Kreu i qeverisë vlerësoi domosdoshmërinë e kësaj amnistie, teksa solli në vëmendje qarkullimin e parasë cash./albeu.com