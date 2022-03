LISTA/ Më pak së 1.5 euro për litër, këto janë vendet evropiane me karburantet më të lirë

Çmimi i naftës dhe i benzinës në Shqipëri i ka kaluar 2 euro për litër, ashtu si në disa vende të evropës, por jo të gjithë. Disa shtete janë duke i rezistuar ende kësaj krize.

Lufta në Ukrainë dhe embargoja ndaj Rusisë kanë shkaktuar një rritje të madhe të çmimit të benzinës dhe naftës në mbarë botën. Deri kohët e fundit, Evropa mund të ketë plotësuar rreth 40% të nevojave të saj duke importuar gaz dhe naftë nga vendi i Vladimir Putinit, por sipas të dhënave të reja do të duhet të kërkojë mënyra të tjera për të mbushur këtë boshllëk.

Në Shqipëri, megjithatë, pasojat e kësaj krize energjetike tashmë janë kuptuar, ku çmimi i benzinës ka kaluar kufirin prej 2 euro për litër disa ditë më parë. Kushdo që guxoi të bënte një udhëtim (të vogël apo të madh) me makinë gjatë fundjavës, e kuptonte fort ndryshimin në xhepin e tij.

Në krye, sipas Globalpetrolprices , është Norvegjia me një kosto mesatare prej 2,48 euro për litër, e ndjekur nga Danimarka (2,21 euro për litër) dhe Suedia (2,11 litra). Nga ana tjetër, benzina më e lirë në Evropë është – siç është e logjikshme – në Rusi me 0,34 euro për litër, e ndjekur (natyrisht) nga Bjellorusia me 0,63 euro për litër.

Përtej kësaj, në Ukrainë benzina është mesatarisht 1.090 euro për litër, në Poloni 1,178 euro për litër dhe në Turqi 1,203 euro për litër. Ndër vendet me benzinën më të lirë në Evropë është sigurisht Hungaria me 1,217 euro për litër, por edhe Moldavia me 1,294 euro për litër.

Bie në sy çmimi i Maltës me 1,340 euro për litër, por edhe i Qipros me 1,427 euro. Bullgaria , e cila është vetëm pak kilometra larg disa qyteteve të Greqisë Veriore, ka benzinë ​​1,428 euro për litër, ndërsa e njëjta gjë është në Bosnje, por edhe në Serbi, ku mund të gjendet me 1,453 euro për litër.

Për rekord, kushdo që pyet se cili është vendi me benzinën më të lirë në botë, ajo është Venezuela me çmimin e një litri benzinë ​​të thjeshtë që kushton vetëm 0,023 euro . Që do të thotë se benzina është më e lirë se uji.