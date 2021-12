LISTA E ZEZË/ Kush e ka radhën? SHBA nis publikimin e emrave “të përlyer” në korrupsion

Zv/ndihmës sekretari amerikan i shtetit po zhvillon një vizitë zyrtare në Tiranë. Vizitën në Tiranë zyrtari i lartë amerikan e nisi me liderin e PD-së. Takimi që zgjati më shumë se një orë me kryedemokratin dhe kupolën drejtuese të PD-së u pasua me një bisedë të shkurtër kokë më kokë mes Escobarit dhe Bashës.

Një burim i tha gazetarit të “ABC” Juxhin Mustafaraj se Gabriel Escobar i tha Lulzim Bashës se “SHBA do të punojnë me institucionet shqiptare për të identifikuar biznesmenët që kanë vënë pasuri duke u ndihmuar nga politikanë të korruptuar”.

Lëvizja amerikane është pjesë e një mbështetje të fortë për Ballkanin për ta çliruar nga korrupsioni. Dje ishte vendimi i fundit ku shënjestroi grupin e afaristit serb Zvonko Veselinoviç në veri të Kosovës.

Ndërkohë në Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit 2021, Shtetet e Bashkuara ritheksojnë angazhimin e tyre për të ngritur anti-korrupsionin si një prioritet thelbësor të sigurisë kombëtare dhe një shtyllë kyçe të Samitit për Demokraci. Departamenti i Shtetit po krijon një Koordinator për Anti-Korrupsionin Global, i cili do të integrojë dhe ngrejë luftën kundër korrupsionit në të gjitha aspektet e diplomacisë amerikane dhe ndihmës së huaj. Koordinatori, duke punuar ngushtë me partnerët ndërinstitucionalë dhe ndërkombëtarë, do të udhëheqë zbatimin e Departamentit të Shtetit të Strategjisë së SHBA-së për Kundër Korrupsionit, të shpallur këtë javë nga Shtëpia e Bardhë, në kuadër të asaj që Presidenti Biden e ka quajtur “sfida e kohës sonë”. .”

Shtetet e Bashkuara kanë marrë veprime të guximshme sot për të luftuar korrupsionin dhe për të promovuar llogaridhënien përmes sanksioneve dhe kufizimeve të vizave sipas programit të sanksioneve Global Magnitsky dhe autoritetit të kufizimit të vizave të Seksionit 7031(c) të Departamentit të Shtetit.

Së bashku, këto veprime plotësuese nxisin përgjegjësinë për aktorët e korruptuar në të gjithë globin për të penguar ata që do të kërkonin të vepronin pa u ndëshkuar, të shpërfillnin standardet ndërkombëtare dhe të minonin demokracinë dhe sundimin e ligjit.

Këto përcaktime janë bërë sipas seksionit 7031(c) të Aktit të Departamentit të Shtetit, Operacioneve të Jashtme dhe Programeve të Përafërta, 2021. Sipas këtij autoriteti, Sekretari do t’u ndalojë hyrjen në Shtetet e Bashkuara zyrtarëve të qeverive të huaja të përfshirë në korrupsion të konsiderueshëm dhe anëtarët e ngushtë të familjes së tyre.

Departamenti i Shtetit ka nisur së fundmi të publikojë emra të tjerë për përfshirjen e tyre në korrupsion të madh, siç janë:

Carlos Julián Bermeo Casas, një ish-prokuror brenda Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) kolumbian , për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke pranuar një ryshfet monetar në këmbim të pengimit të ekstradimit në Shtetet e Bashkuara të një narkotrafikuesi të dyshuar. Si pjesë e këtij aksioni janë caktuar edhe bashkëshortja e Bermeos, Nohora Fernanda Giron Cifuentes dhe fëmija i mitur.

Manuel Víctor Martínez Olivet, ish-Drejtor i Zonës Shëndetësore Santa Rosa në Guatemalë, për aktivitete korruptive nëpërmjet shpërdorimit të aseteve shtetërore dhe mashtrimeve në lidhje me blerjet e qeverisë. Si pjesë e këtij aksioni janë caktuar edhe bashkëshortja e Olivet, Yohanna Massiel Duarte Aguliar dhe fëmija i mitur. Olivet u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tij në korrupsion.

Nestor Moncada Lau, një këshilltar për sigurinë kombëtare në regjimin e Nikaraguas Ortega-Murillo, për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke pranuar një ryshfet monetar në këmbim të përdorimit të kontrollit të tij mbi autoritetet tatimore dhe doganore të Nikaraguas për të mundësuar dhe përjetësuar një skemë të mashtrimit të importeve dhe doganave. pasurojnë anëtarët e regjimit Ortega-Murillo. Bashkëshortja e Moncada, Lydia Vargas de Moncada, dhe fëmijët Claudia Vanessa Moncada Solis, Ernesto David Moncada Solis, Allan Roberto Moncada Vargas, Nestor

Jose Moncada Vargas dhe Lidia Mercedes Moncada Vargas janë gjithashtu të përcaktuara nën këtë veprim. Nestor Moncada Lau u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit në 2018 për rolin e tij në korrupsion në mbështetje të regjimit Ortega-Murillo.

Martha Carolina Recinos de Bernal, shefe aktuale e kabinetit në El Salvador, për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke keqpërdorur fondet publike për përfitime personale dhe duke marrë pjesë në një skemë të pastrimit të parave. Në kuadër të këtij aksioni janë caktuar edhe bashkëshorti i saj Efren Arnoldo Bernal Chevez dhe djali i saj gjermani Alfredo Bernal Recinos. Recinos u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e saj në korrupsion.

Osiris Luna Meza, Zëvendës Ministër i Drejtësisë dhe Drejtori i Byrosë së Burgjeve dhe Carlos Amilcar Marroquin Chica, Drejtor i Tejido Social (Kohezioni Social), në El Salvador, për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke shpërdoruar fondet publike dhe duke ndërhyrë në proceset publike për përfitime personale. Marroquin dhe Luna u caktuan gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tyre në korrupsion.

Princi Yormie Johnson, senator aktual në Liberi, për rolin e tij në korrupsion të rëndësishëm përmes angazhimeve që përfshijnë miliona dollarë në ryshfet dhe skemat e financimit të pagesës për lojë. Si pjesë e këtij aksioni janë përfshirë edhe bashkëshortja e tij, Ameria Bovidee Johnson dhe fëmija, Blessing Johnson. Princi Yormie Johnson u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tij në korrupsion.

Leopoldo Fragoso do Nascimento, “Dino”, ish-kreu i komunikimeve për Presidentin e Angolës dhe Manuel Helder Vieira Dias, “Kopelipa”, ish-gjenerali angolan, për përfshirjen e tyre në korrupsion të konsiderueshëm nëpërmjet përvetësimit dhe shpërdorimit të miliarda dollarëve në fondet shtetërore për përfitim personal. Si pjesë e këtij aksioni, janë caktuar edhe bashkëshortja e Nascimentos, Amelia Maria Coelho da Cruz Nascimento, dhe bashkëshortja e Dias, Luisa de Fatima Giovetty dhe fëmijët Lidiane Rafaela Giovetty dhe Carlos de Ancieto G Vieira Dias Junior. Nascimento, Manuelo Dias dhe Luisa Dias u caktuan gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tyre në korrupsion.

Isabel dos Santos, ish-kryetare e një ndërmarrje shtetërore Angolan, për përfshirjen e saj në korrupsion të konsiderueshëm duke shpërdoruar fondet publike për përfitimin e saj personal.

Oleksandr Tupytskyi, ish-kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Ukrainës, për akte të rëndësishme korruptive që përfshijnë pranimin e një ryshfeti monetar gjatë shërbimit në gjyqësorin ukrainas. Si pjesë e këtij aksioni u caktua edhe bashkëshortja e Tupytskyi, Olga Tupytska.

