Lista e plotë me degët prioritare, studentët që i zgjedhin do të marrin 40 mijë lekë bursë

Qeveria shqiptare miratoi më 29 qershor vendimin për të akorduar bursë sa paga minimale mujore për studentët që do të zgjedhin degë si mësuesia, bujqësia apo turizmi.

Të gjithë maturantët që nisin studimet në një nga programet prioritare të caktuara nga Ministria e Arsimit, do të marrin nga qeveria me një bursë të barasvlefshme me pagën minimale.

Studentët që do të marrin bursë gjatë studimeve, do të duhet të punojnë në Shqipëri për të paktën 3 vite. Më poshtë lista e plotë e degëve prioritare