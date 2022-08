“Liria ka një kosto”, analiza e “The Times”: Disa nga mësimet që duhet të nxjerrim nga Ukraina

“Britania duhet të pranojë se do të duhet të përballet me vështirësitë në këtë krizë të kostos së jetesës, dhe kjo do të thotë të bëjë sakrifica”, shkruan The Times ndërsa analizon luftën në Ukrainë dhe mësimet që duhet të nxjerrin shtetet e tjera prej saj.

Krahasoni arketipet me sakrificën e popullit ukrainas. Më pas, kriza e energjisë do ta bëjë jetën shumë të vështirë për qindra miliona njerëz. Jo vetëm që duhet të vazhdojmë të ndihmojmë Ukrainën t’i rezistojë tiranisë, por në vend do të duhet të jemi elastik, të konsumojmë më pak, të ndihmojmë të pambrojturit dhe të jemi stoikë edhe pse kjo do të jetë e vështirë.

Në Francë, Presidenti Macron ka dhënë versionin e tij të prerë, duke përgatitur me të drejtë francezët për sakrificat që do të kërkohen për energjinë, shpenzimet dhe konsumin.

“Unë besoj se jemi në procesin e të jetuarit përmes një pike kthese ose trazirave të mëdha,” tha ai dje.

Nga kjo pikëpamje Macron ka të drejtë.

Ne po kalojmë nga një kulturë “vetëm në kohë”, kur shumë prej nesh morën më shumë nga ato që donin, më lirë, në një epokë “për çdo rast” ku popujt e lirë dhe demokratikë do të duhet t’u kushtojnë shumë më tepër vëmendje koncepteve si p.sh. siguria e furnizimit, e mbrojtjes dhe e burimeve të mbarështimit.

Në Britaninë e paqeverisur, me kryeministrin që e mori vetë thesin, praktikisht nuk ka pasur asnjë nga ky realizëm. Ndoshta Boris Johnson do ta trajtojë këtë në ditët në vijim. Megjithatë, këto janë gjëra të çuditshme. Ai do të largohet nga atje për më pak se dy javë.

Si rezultat i një lufte dhe përgatitjes së dobët për sigurinë energjetike nga qeveritë e njëpasnjëshme, situata është aq serioze sa të gjithë ne do të duhet të durojmë shqetësimin.

Njerëzit që na kanë treguar më së miri se si të përballemi me fatkeqësinë, janë vetë ukrainasit.

Gjashtë muaj më parë, kur filloi pushtimi, edhe aleatët e tyre më të afërt ushtarakë dhe të inteligjencës mendonin se forcat e Ukrainës kishin pak shanse për sukses. Pritja ishte një fitore ruse, kështu që presidenti Zelensky do të duhej të ikte dhe të krijonte një qeveri në mërgim.

Në këtë ngjarje ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme. Duke u mbështetur thellë në rezervuarët e elasticitetit, ata i kanë frenuar rusët. Nuk ishte vetëm për shkak të patriotizmit dhe miqësisë mes luftëtarëve, megjithëse ky ishte një faktor, por u përfshinë aftësia ushtarake dhe shpikja me shpejtësi të tillë që bëri edhe një reagim të jashtëzakonshëm në këtë situatë të jashtëzakonshme.