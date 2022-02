Iu zbulua skandali, dorëhiqet presidenti i medias prestigjoze

Presidenti i CNN Worldwide, Jeff Zucker deri dje konsiderohej si një nga drejtuesit më të rëndësishëm të lajmeve që reformoi rrjetin emblematik televiziv. Ai dha dorëheqjen e tij të mërkurën në mëngjes, duke pranuar se kishte mbajtur të fshehtë marrëdhënien me një kolege të tij.

Jeff Zucker just announced his resignation to a stunned CNN. pic.twitter.com/sWXYNBO20d

— Brian Stelter (@brianstelter) February 2, 2022