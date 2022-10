Lëvozhga do t’ju hiqet shumë lehtë, sekreti që duhet të dini kur piqni gështenjat

Vjeshta zakonisht shoqërohet me shi, gjethe që bien dhe, natyrisht, gështenja. Por si t’i pjekni gështenjat që të jenë shumë të shijshme? Pasi t’i blini, hiqni kokrrat që mund të kenë ndonjë vrimë. Ngroheni furrën në 220°. Një furrë e nxehtë është çelësi për ndarjen e gështenjave nga lëkura e tyre.

Për t’i pjekur në mënyrë të njëtrajtshme, është e rëndësishme të prisni pak koren, por me kujdes. Bëni një vijë të hollë në mes të kokrrave – jo shumë të gjatë dhe të thellë. Vendosni gështenjat në një enë dhe i shpëlani mirë me ujë. Më pas vendosini në një tigan me ujë të ftohtë.

Sapo uji të fillojë të vlojë, hiqni gështenjat dhe vendosini në një enë pjekjeje të cekët. Ky gatim i shpejtë do të krijojë mjedisin perfekt për zierjen me avull sapo të futen në furrën e nxehtë. Piqni në furrë për rreth 15-20 minuta, por kjo kohë mund të ndryshojë në varësi të madhësisë së gështenjave.

Pasi të keni pjekur në mënyrë perfekte, hiqni ato nga furra dhe mbështillini me një peshqir kuzhine të pastër. Lërini gështenjat e mbështjellura në leckë për rreth 10-15 minuta.