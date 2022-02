Lëvizja e Putin, reagon Vuçiç: Presioni politik ndaj Serbisë do të rritet

Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç, ka deklaruar mbrëmjen e sotme se pas vendimit të Putin, për t’i njohur dy rajonet separatiste, presionet ndaj Serbisë do të jenë më të mëdha se kurrë. Sipas tij, me këtë rrënohet arkitektura e sigurisë në botë dhe nuk dihet se kush si do të sillet dhe çfarë do të bëjë.

“Jam i shqetësuar. Pozicioni ynë nuk është i lehtë. Presioni politik ndaj Serbisë për shkak të vendimit të Putinit do të rritet. Vetëm ajo që kam përjetuar në tre ditët e fundit konfirmon fjalët e mia. Po shohim një periudhë aspak të thjeshtë për Serbinë.

Sot pas seancës i dhashë urdhër ushtrisë si Komandant Suprem që të përgatitet në mënyrën më të mirë të mundshme në çdo kohë. Ne vazhdojmë të bëjmë atë që është më e mira për mbrojtjen e vendit”. – tha Vuçiç.

“Si strukturat politike ashtu edhe ato të sigurisë në botë po shemben. Gjithçka që dinim deri dje nuk vlen më. Angazhimi ynë për paqen duhet të jetë i fortë dhe i fortë”, tha ai.

Ai tha se ka pasur një bisedë të rëndësishme me Macron për situatën në rajon.

“Ekziston frika se e gjithë kjo mund të përhapet në pjesë të tjera të Evropës dhe botës, përfshirë Ballkanin Perëndimor. Për shkak se e njoh mirë Putinin, unë isha një nga të paktët në Evropë dhe në botë që mund të thosha se në cilin drejtim do të shkonte kjo, pa ndikimin tonë”.