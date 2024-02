Lëshonin fatura me vlera fiktive, vihen në pranga dy persona në Elbasan

Policia e Elbasanit ka arrestuar dy persona, pasi ishin shpallur në kërkim për evazion fiskal, si dhe lëshim të faturave fiktive.

Ata punonin në një biznes, i cili merrej me shitje të materialeve me shumicë.

Në muajin nëntor 2023, Policia e Elbasanit, goditi këtë veprimtari kriminale dhe arrestoi administratorin e biznesit.

Ata akuzohen për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese, lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” dhe “Fshehja e të ardhurave”.

Njoftimi:

“Ekzekutohen urdhrat e ndalimit për 2 shtetas që akuzohen se kanë lëshuar fatura me vlera fiktive, në një biznes për shitjen me shumicë të metaleve, me qëllim përfitimin nga TVSH-ja.

Në muajin nëntor 2023, Policia e Elbasanit goditi këtë veprimtari kriminale dhe arrestoi administratorin e biznesit.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të DVP Elbasan ekzekutuan urdhrat për ndalimin e shtetasve në kërkim S. Xh., 38- vjeç dhe J. K., 46 -vjeç, të dy banues në Tiranë.

Ata akuzohen për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vleren e shtuar” dhe “Fshehja e të ardhurave”, pasi dyshohet se në bashkëpunim me shtetas të tjerë, nëpërmjet një biznesi për shitjen me shumicë të metaleve, lëshonin fatura të mallrave, me vlera fiktive, që të mashtronin lidhur me TVSH-në, me qëllim përfitimin ekonomik. Në muajin nëntor 2023, për këtë rast u arrestua administratori i biznesit, shtetasi A. P., 62- vjeç, banues në Tiranë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme”.