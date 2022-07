Legalizimi i kanabisit në Shqipëri, Forbes: Pacientët nuk do kenë qasje në trajtimin mjekësor

“Shqipëria mund t’i bashkohet listës së vendeve evropiane që legalizuan kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale. Megjithatë, kultivimi, prodhimi dhe tregtia do të jenë të destinuara vetëm për eksport.”

Revista e njohur amerikane “Forbes” i ka kushtuar një artikull projektligjit të iniciuar nga qeveria Rama për legalizimin e kanabisit mjekësor.

Qeveria njoftoi më 30 qershor planin për legalizimin e kultivimit të kanabisit mjekësor pas rezultateve të “Këshillimit Kombëtar”, ku 61% e afro 536 të anketuarve ishin pro.

Forbes shkruan se “Projektligji krijon një agjenci kombëtare për kontrollin dhe monitorimin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale dhe prodhimin e nënprodukteve të saj.”

Projektligji do të lejojë prodhimin e kanabisit mjekësor dhe kërpit industrial për deri në 150 hektarë tokë duke filluar nga viti 2023.

“Këshilli i Ministrave do të jepte licenca për prodhimin e kanabisit për 15 vjet me të drejtë rinovimi”, vijon artikulli i Forbes.

“Bizneset që duan të operojnë në sektorët e kanabisit mjekësor dhe të kërpit industrial në Shqipëri duhet të tregojnë se kanë kapital mbi 86,000 dollarë, të punësojnë të paktën 15 persona dhe të paguajnë një tarifë prej 1.5% të xhiros vjetore të kompanisë.”

“Por ajo që është më e rëndësishme për projektligjin është se kultivimi, prodhimi dhe tregtimi i kanabisit mjekësor dhe kërpit industrial do të jetë vetëm për eksport”, shkruan Forbes.

“Kjo do të thotë që pacientët nuk do të kenë qasje në trajtimin mjekësor të kanabisit dhe kompanitë lokale nuk do të përfitonin nga përdorimet e shumta të kërpit industrial.”

Opozita kundërshton

Opozita ka kritikuar projektligjin e propozuar nga kryeministri Edi Rama.

“Deputeti i opozitës Enkelejd Alibeaj e quajti këtë veprim “çmenduri” në një postim në Facebook , pasi legalizimi do të lehtësonte prodhimin e mëtejshëm të kanabisit për qëllime trafikimi nën maskën e përdorimit mjekësor”, thuhet në artikull.

Alibeaj hodhi akuza se nga projektligji do të përfitonin vetëm miqtë dhe aleatët e Ramës.

“Kriteret dhe procedurat e përcaktuara në projektligj sqarojnë se licencat për këtë aktivitet do t’i përfitojnë vetëm miqtë dhe aleatët e Ramës. Të gjithë e dinë që në një vend ku kriminaliteti dhe korrupsioni janë në nivelet më të larta, mbajtja nën kontroll e këtij aktiviteti është e pamundur”, ka shkruar ai.

“Në veçanti, Alibeaj iu referua rastit të Saimir Tahirit , ish-ministër i Brendshëm në kabinetin Rama. Tahiri u dënua në vitin 2022 me tre vjet e katër muaj burg për shkak se përmes mosveprimit lehtësoi trafikun e drogës për një grup kriminal dhe mori dhurata nga anëtarët e tij gjatë mandatit të tij.

Njoftimi i projektligjit erdhi disa ditë pasi Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC) e renditi Shqipërinë në vendin e shtatë nga 154 vende për kultivimin dhe shpërndarjen e kanabisit në Raportin e saj Botëror të Drogës 2022 .

Vendi ballkanik është rinovuar si qendër e trafikut të drogës. Në veçanti, vendi shërben si një qendër klasifikimi për heroinën që vjen nga Lindja për t’u trafikuar në të gjithë Evropën.

Për më tepër, Shqipëria konsiderohet si një nga prodhuesit më të mëdhenj të kanabisit ilegal në Evropë, pavarësisht përpjekjeve shkatërruese të qeverisë për të reduktuar kultivimin e tij”, shkruan Forbes.

Instituti Italian për Studimet Politike Ndërkombëtare (ISPI) raportoi se krimi i organizuar shqiptar ndërtoi një nga kultivimet më të mëdha të kanabisit në natyrë në Evropë për më shumë se dy dekada.

Për shembull, fshati Lazarat dhe rajoni malor i Dukagjinit u bënë simbolet e vendit të kultivimit të kanabisit.

Edhe pse policia sekuestroi tonelata kanabis dhe mijëra bimë në të dyja vendet në vitin 2014, tregtia ilegale vazhdon të rritet aq shumë sa në vitin 2016, Shqipëria dëshmoi një përhapje të paprecedentë të kultivimit të kanabisit në të gjithë vendin.

Autoritetet e zbatimit të ligjit intensifikuan përpjekjet e tyre kundër fenomenit, duke i çuar normat e kultivimit në nivelet më të ulëta historike gjatë pesë viteve të fundit, por bandat e krimit të organizuar diversifikuan trafikun e drogës me fokus kokainën.

Kanabisi rekreativ është i paligjshëm në Shqipëri dhe është përfshirë në listën e substancave të kontrolluara me Ligjin e Substancave Narkotike dhe Psikotropike, i krijuar në vitin 1994. Prandaj, kultivimi, prodhimi, tregtimi, posedimi dhe dhurimi janë rreptësisht të ndaluara.

Edhe kanabisi mjekësor është i ndaluar në vend. Sipas një sondazhi të fundit , 308,000 qytetarë shqiptarë votuan pro legalizimit të kanabisit mjekësor, ndërsa 148,000 votuan kundër dhe 51,000 nuk kishin asnjë mendim për këtë çështje.

Megjithatë, vendimi për legalizimin e kanabisit mjekësor dhe kërpit industrial duket më shumë një veprim thjesht ekonomik sesa një përpjekje e mëtejshme për të luftuar ose për të frenuar krimin e organizuar.

Duke licencuar kompanitë me kapital, projektligji nuk ka gjasa të shkatërrojë biznesin e paligjshëm.

Për më tepër, një legjislacion i tillë i fokusuar vetëm në kompanitë e destinuara për të eksportuar do t’i privonte shqiptarët nga përfitimi medicinal i kanabisit./albeu.com