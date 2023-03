Lazio mund Romën në derbi, skuadra e Hysajt më afër Champions-it

Derbi roman, këtë herë ka shkuar tek bardhekaltrit e lazios. Roma e Jose Mourinhos e provoi sërish shijen e humbjes në kampionat, ku edhe këtë herë një katon i kuq ndëshkoi skuadërn rmane.

Lazio kaloi në avantazh në pjesën e dytë, ndërkohë që Roma prej minutës së 32-të luajti me 10 lojtarë për shkakse Ibanez u ndëshkua me karton të kuq.

Në superioritet numerik, lacialët shënojnë me Zaçagni. Roma do gjente forcën për të barazuar shifrat por goli do anulohej për Offside.

Sa i takon lojtarëve shqiptarë, Hysaj ishte titullar, sakaq Kumbulla nuk luajti pasi është i pezulluar.

Kështu, Lazio shkon direkt në vendin e dytë me 52 pikë dhe është në rrugën e mbarë për një vend në Champions League. Në krahun tjetër, Roma mbetet e pesta me 47 pikë.