Lavrov vizitë në Iran, do të diskutohet mbi marrëveshjen bërthamore

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov mbërriti në Iran të mërkurën, derisa fuqitë botërore dhe Teherani po luftojnë për të ringjallur paktin e tyre bërthamor të vitit 2015 dhe negociatat kanë ngecur.

Ministria e Jashtme e Rusisë postoi një video të fjalimi hapës të Lavrov gjatë një takimi me presidentin e Iranit, Ebrahim Raisi, në të cilin ai tha se Moska po përshtatej me atë që ai i quajti politikat agresive të Perëndimit.

“Në të gjitha vendet që përjetojnë ndikimin negativ të linjës egoiste të marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe satelitët e saj, lind nevoja objektive për të rikonfiguruar marrëdhëniet e tyre ekonomike në mënyrë që ata të shmangin mbështetjen në tekat e partnerëve tanë perëndimorë”, tha Lavrov. .

Muajin e kaluar Moska tha se Rusia dhe Irani, të cilët janë të dy nën sanksionet perëndimore dhe të vendosura në disa nga rezervat më të mëdha të naftës dhe gazit në botë, kishin diskutuar shkëmbimin e furnizimeve me naftë dhe gaz, si dhe krijimin e një qendre logjistike.

Derisa Moska po sfidon sanksionet perëndimore mbi Ukrainën, sundimtarët klerikë të Teheranit kanë luftuar për të mbajtur ekonominë e Iranit në këmbë për shkak të sanksioneve të SHBA-së që u rivendosën pasi Uashingtoni doli nga marrëveshja bërthamore e Teheranit në 2018.

“Gjatë vizitës së Lavrov, do të diskutohet marrëveshja bërthamore e Iranit e vitit 2015, nxitja e bashkëpunimit dypalësh dhe energjetik, si dhe çështjet ndërkombëtare dhe rajonale”, njoftuan mediat shtetërore iraniane.

Televizioni shtetëror iranian tregoi se Lavrov do të takohej me Raisin, por nuk dha detaje. Ministria e Jashtme iraniane tha të hënën se vizita e Lavrov kishte për qëllim “zgjerimin e bashkëpunimit me rajonin euroaziatik dhe Kaukazin”.

Bisedimet indirekte midis Teheranit dhe administratës së presidentit të SHBA-së Joe Biden për të rivendosur paktin janë pezulluar që nga marsi, kryesisht për shkak të këmbënguljes së Teheranit që Uashingtoni të heqë Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike nga lista e SHBA-së e organizatave të terroriste.

Agjencia shtetërore e lajmeve iraniane IRNA tha se Lavrov do të takohet me homologun e tij iranian, Hossein Amirabdollahian, të enjten./rel