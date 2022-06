Lavrov: Ukraina nuk ka histori pa Rusinë

Ministria ruse e mbrojtjes tha të dielën se kishte përdorur armë me precizion të lartë për të goditur qendrat e trajnimit të ushtrisë ukrainase në rajonet Chernihiv, Zhytomyr dhe Lviv të Ukrainës, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve, raporton Reuters.

Më herët të dielën Ukraina kishte thënë se raketat ruse goditën kryeqytetin ukrainas Kiev.

Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka akuzuar Ukrainën se po përpiqet të anulojë historinë e saj ruse. Ambasada ruse në Londër shkroi në Twitter Lavrov duke thënë se Ukraina nuk ka fare histori pa Rusinë./albeu.com

FM #Lavrov: #Ukraine tried to build its sovereignty by cancelling its own history. But it does not have a history without the Russian people, none at all. pic.twitter.com/fJzOoFebgC

