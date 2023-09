Lautaro: Fitorja në derbi na dha forcë

Nënkampionët e Europës do të zbresin sot në fushë ndaj Real Sociedadit për të nisur një tjetër edicion të Champions League. Interi do të synojë që qysh mbrëmjen e sotme prej orës 21:00 në “Reale Arena” të ketë një tjetër rrugëtim të sukseshëm si ai i sezonit të shkuar, me finalen e “Wembley”-t që është padyshim ëndrra e të gjithë rivalëve.

Në konferencën e parë për shtyp të këtij sezoni europian, ka qenë i pranishëm krah trajnerit, kapiteni i Interit, Lautaro Martinez, i cili ka konfirmuar objektivin për t’i shkuar deri në fund kompeticionit.

“Fakti është se ndihem mirë me ekipin tim, pavarësisht kundërshtarit.

Ne po mundohemi të luajmë futboll të mirë, e nisëm sezonin si dëshironim dhe sot duam të jemi gati për atë që na pret.