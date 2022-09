Largon kolesterolin, 1 lugë nga ky përbërës do t’ju japë rezultate për një kohë të shkurtër

Nëse fillojmë të konsumojmë ushqime të pasura në kolesterol atëherë do të mbushim trupin me yndyra që do mund të jenë fat. ale. Një shembull i qartë i kësaj është presioni i lartë i gja. kut. Prandaj ne sot ju propozojmë një recetë me përbërës tërësisht natyralë për të lu ftuar yndyrat dhe kolesterolin e lartë.

Përbërësit:

-4 limona

-pak xhenxhefil

-4 thelpi hurdhra

-2 litra ujë

Metoda e përgatitjes:

Lani mirë limonët dhe prijini ato në copa të vogla. Pastroni dhe thelpinjtë e hurdhrave. Në një blender shtoni ujin, xhenxhefilin, hurdhrat dhe lëngun e 4 limonave. Trazojini mirë.

Nëse e konsumoni këtë tre herë në javë, rezultatet do të jenë të dukshme brenda një kohe të shkurtër