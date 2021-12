Largime nga puna dhe diskutime! Zbuloni parashikimin e yjeve për sot

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ndikimi i kundërt i Afërditës do ju kthejë në mendje dyshimet e së shkuarës për partnerin/partneren. Diçka nuk shkon edhe në punë, ku do të keni diskutime për disa kontrata.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Falë ndikimit të Venusit, i gjithë muaji do të jetë perfekt për të shijuar dashurinë me gjysmën tuaj më të mirë. Në punë mund të keni probleme që mund të sjellin vonesa të vogla, por gjithçka duhet menaxhuar me kujdes.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Nëse e pëlqeni shumë një person, prisni edhe pak kohë që t’i shprehni dashurinë. Në punë do të ndiheni më të fortë dhe gati për të bërë kërkesa të reja sepse do ju vijnë lajme pozitive për performancën tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Mund të keni disa momente shqetësimi në këto ditë të para të dhjetorit. Edhe në punë, personat e vetëpunësuar mund të lidhin një marrëveshje të rëndësishme së shpejti.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Falë ndikimit të Mërkurit, do të përjetoni disa takime të veçanta deri në datën 13. Në punë, do t’i thoni lamtumirë një situate të vështirë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja sepse do të keni Venusin në favorin tuaj. Në punë jeni të fokusuar dhe ka mundësi të reja për të përfituar në sektorin tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri, mosmarrëveshjet e vogla duhet të sqarohen sepse ekziston mundësia që debati të bëhet aq i madh sa nuk do i jepni dot drejtim. Ndërkohë në punë, një qëndrim diplomatik ju ka ndihmuar shpesh të kapërceni problemet.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Venusi do të sjellë ndikim pozitiv për ju në të gjithë muajin. Kjo është një kohë interesante për të krijuar njohje. Diskutimet për të ardhmen tuaj mund të zgjidhen në punë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dashuritë që kanë lindur në muajin dhjetor do të vijojnë me ritme të shpejta dhe tepër të bukura. Në punë mund të merrni konfirmim për një rritje rroge, ngritje në detyrë apo donjë marrëveshje që e keni menduar prej kohësh.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Këtë muaj do të vini re se do të ketë shumë gjëra pozitive në aspektin e ndjenjave. Në punë duket se punoni shumë dhe merrni më pak në këmbim, gjë që do t’jua kujtojë një i afërm ose familjar.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Këtë periudhë do të lindin diskutime për arsye të parëndësishme. Në punë deri në fund të këtij muaji do të jetë e mundur të lidhni një marrëveshje.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Shumica e personave të dashuruar e kanë kaluar krizën që në muajin nentor. Në punë dëshira juaj për të ndryshuar po rritet, ndaj mund të vendosni të largoheni nga një grup nëse nuk ju kënaq më.