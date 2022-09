Lamtumira për Mbretëreshën Elisabeth II, nesër mbyllen supermarketet, kinematë do tranemetojnë funeralin Live

Pjesa më e madhe e Britanisë do të ndalojë të hënën për funeralin e Mbretëreshës Elizabeth II. CNN shkruan se qeveria e ka shpallur ditën një festë zyrtare për të lejuar njerëzit të bëjnë nderimet e tyre, që do të thotë se të gjitha bankat, Bursa e Londrës, zyrat publike dhe shumica e bizneseve do të mbyllen.

Çfarë do jetë e hapur

Zinxhiri i kinemasë Vue, ndryshe nga rivalët e tij kryesorë, do të mbajë disa ambiente të hapura për shfaqjet live të funeralit. Transmetimi do të fillojë në orën 10 të mëngjesit dhe do të zgjasë për tre orë, duke mbuluar shërbimin në Westminster Abbey si dhe pjesë të procesionit të arkivolit të Mbretëreshës. Shikuesit nuk do të duhet të paguajnë për biletat dhe do t’u jepet një shishe ujë falas, por nuk do të mund të blejnë kokoshka ose ushqime e pije të tjera.

Megjithatë, shumë nga baret e vendit do të shërbejnë pije, ndërsa do të transmetojnë edhe funeralin. Greene King drejton më shumë se 2700 bare në Angli, Uells dhe Skoci, duke e bërë atë zinxhirin më të madh në Mbretërinë e Bashkuar. Një zëdhënës i kompanisë i tha CNN Business se vendet e saj do të hapen të hënën që komunitetet të mblidhen për të mbajtur zi dhe për të reflektuar së bashku për jetën e Mbretëreshës. JD Wetherspoon, një zinxhir i njohur prej rreth 840 baresh në të gjithë vendin, njoftoi se shumica e vendeve të tij do të mbylleshin gjatë shërbimit funeral, por do të hapeshin rreth orës 13:00, ndërsa ato në qendër të Londrës dhe në stacionet hekurudhore dhe aeroportet do të mbeten hapur.

Hotelet në Londër tashmë po bëjnë biznes të madh pasi njerëz nga i gjithë vendi dhe jashtë shtetit dynden drejt kryeqytetit. Shumë prej tyre tani janë plotësisht të rezervuara , ndërsa tarifat e dhomave janë trefishuar në disa raste. Travelodge, e cila ka 78 hotele buxhetore në Londër, tha se stafi i saj po punonte “gjatë orës” në përgatitje për funeralin e Mbretëreshës. Rrjetet rrugore dhe hekurudhore në Mbretërinë e Bashkuar pritet të jenë të ngarkuara. Por mund të ketë disa ndërprerje. Aeroporti Heathrow i Londrës po ndryshon 15% të orarit të tij të fluturimeve për të reduktuar zhurmën në qendër të Londrës ndërsa funerali po zhvillohet, që do të thotë se do të ketë anulime .

Çfarë do jetë mbyllur

Gjetja e një Big Mac ose një pica do të jetë e vështirë. Të gjitha afërsisht 1200 lokacione të McDonald’s ( MCD ) në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar do të jenë të mbyllura të hënën deri në orën 17:00. Shumica e restoranteve dhe dyqaneve të dërgesave të Pizza Hut do të qëndrojnë të mbyllura deri në orën 14:00 të së hënës pasi të ketë përfunduar shërbimi i varrimit. Greggs, një furrë buke e njohur me më shumë se 2,000 dyqane, tha se do të mbyllte dyert e saj, ndërsa disa nga dyqanet e saj ekskluzive mund të qëndrojnë të hapura. Përveç Vue, shumica e kinemave, duke përfshirë ato të operuara nga Cineworld dhe Odeon, do të mbyllen dhe një sërë teatrosh në West End të Londrës kanë anuluar shfaqjet, duke përfshirë Hamilton, Mary Poppins dhe The Phantom of the Opera.

Britanikët mund të dëshirojnë gjithashtu të rezervojnë disa sende ushqimore shtesë këtë fundjavë. Shumica e supermarketeve kryesore – të cilat normalisht mbeten të hapura gjatë festave publike për një numër të reduktuar orësh – po planifikojnë të mbyllen për funeralin. Tesco ( TSCDF ), zinxhiri më i madh i supermarketeve në vend, do të mbyllë dyqanet e tij më të mëdha atë ditë. Dyqanet më të vogla do të hapeshin në mbrëmje. Zinxhirë të tjerë të mëdhenj supermarketesh, Sainsbury’s, Aldi dhe Morrisons thanë se do të mbylleshin gjithashtu. Shitës të tjerë me pakicë që planifikojnë të mbyllen përfshijnë Harrods, Ikea, H&M ( HNNMY ), John Lewis, Argos dhe Primark. Apple ( AAPL ) konfirmoi për CNN Business se do të mbyllë të hënën të gjitha 39 dyqanet e saj në vend.