Lajme të mira në horizont, 3 shenjat që do të “përkëdhelen” më shumë nga yjet këtë javë

Një javë fillon me Hënën e Plotë. Mërkuri hyn te Binjakët dhe lëvizjet e planetëve parashikojnë zhvillime të këndshme për disa shenja të zodiakut dhe të pakëndshme për të tjerët. Më poshtë lexoni se cilat do të favorizohen më shumë.

Binjakët

Qartësia shpirtërore dhe idetë e zgjuara do t’ju karakterizojnë këtë javë – veçanërisht ju, të dhjetë ditëve të para. Sundimtari juaj Mërkuri hyn në shenjën tuaj të zodiakut dhe fillon një periudhë jashtëzakonisht krijuese. Mundohuni t’i përballoni situatat në vendin e punës, pa emocione dhe mos lejoni që nervat t’ju rrëmbejnë. Mbani letrat tuaja të hapura nëse dëshironi të fitoni.

Shigjetari

Komunikimi juaj me të tjerët do të përmirësohet ndjeshëm. Hëna e Plotë sjell përpara entuziazmin tuaj dhe ngadalë përqendroheni në problemet tuaja. Bisedat në biznes tregojnë aftësitë tuaja, përderisa nuk lejoni që emocionet t’ju pushtojnë. Në të njëjtën kohë, ju mund të zgjidhni mosmarrëveshjet e vogla që mund të ekzistojnë me të dashurin tuaj ose të tërhiqni vëmendjen e personit që dëshironi.

Ujori

Hëna e Plotë tek Shigjetari dhe Mërkuri te Binjakët ju favorizojnë shumë. Takimet me të dashurit dhe koha me miqtë do të jenë të parat në axhendën tuaj. Përveç kësaj, ju zbuloni mënyra të reja për të komunikuar idetë dhe për të promovuar planet tuaja. Mund të jeni më të lodhur, por do i kryeni të gjitha detyrimet. Mundohuni të mos merrni vendime serioze këto ditë, pasi pozicionet e planetëve favorizojnë mashtruesit. Lëvizni me zgjuarsi për të kapërcyer çdo pengesë në marrëdhënien tuaj./albeu.com/