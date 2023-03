Lajm i trishtë! Ndërron jetë në moshë të re aktori i Harry Poter

Në moshën 56-vjeçare ka ndërruar jetë në Londër aktori anglez Paul Grant, i cili ka luajtur në filmat Star Wars dhe Harry Potter.

Grant u gjet i shtrirë në tokë para stacionit King’s Cross në Londër në orët e pasdites të enjten e kaluar.

“Jam me zemër të thyer … Asnjë vajzë nuk e meriton që babai i saj t’i ik … Ai ishte aq i njohur dhe i dashur (për punën e tij). Ai iku shumë shpejt”, konfirmoi vdekjen për Sky News vajza e tij, Sophie Jayne Grant.

Grant u shpall i vdekur në orën 3:49 të mëngjesit të së martës, por vdekja e tij klinike u shpall pas rrëzimit të tij.

Zëdhënës i shërbimit të ambulancës në Londër tha se ata pranuan një thirrje në ora 14:08 të enjten lidhur me një incident në Stacionin St. Pancras, Euston Road.

“Ne dërguam një ekip të ambulancës dhe një mjek. Trajtuam një burrë në vendin e ngjarjes dhe e çuam në spital si prioritet”, tha zëdhënësi.

Grant u bë i famshëm për rolet e tij Ewok në “Return of the Jedi” dhe të Goblin në “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. Ai gjithashtu u shfaq në filmat e vitit 1986 “Labyrinth” dhe “Willow” në 1988.