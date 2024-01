Vrau biznesmenin Ardian Nikulaj, Gjykata cakton masën e sigurisë për portugezin Ruben Saraiva

Gjykata e Lezhës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për portugezin, Ruben Saraiva, autorin e dyshuar të vrasjes së biznesmenit, Ardian Nikulaj.

Seanca gjyqësore u zhvillua nën masa të rrepta sigurie, ndërsa para trupit gjykyes, Saraiva ka mohuar të jetë i përfshirë në vrasje,

“Isha në Shqipëri për pushime, me akuzat u njoha nga mediat”, ka thene 28 vjecarei para trupës gjykuese.

EKSTRADIMI

28-vjecari Ruben Ribeiro Saraiva u ekstradua mesditen e 31 dhjetorit.

“Interpol Tirana Sillet në Shqipëri, shtetasi portugez autor i dyshuar i vrasjes me armë zjarri, të shtetasit A. N.. 28-vjeçari u kap në Marok, falë informacionit të siguruar nga strukturat e Policisë së Shtetit, shkëmbimit të tij në kohë reale dhe bashkëpunimit me agjencitë ligjzbatuese, brenda dhe jashtë vendit.

Specialistët e Interpol Tiranës bënë të mundur ekstradimin në vendin tonë, të shtetasit R. S., 28 vjeç, lindur në Portugali.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana, pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja për gjakmarrje” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.

Shtetasi R. S. dyshohet se më datë 19.04.2023, në ambientet e lokalit, ka vrarë me armë zjarri shtetasin A. N..

Falë bashkëpunimit mes Interpol Marokut dhe Interpol Tiranës, u bë i mundur ekstradimi i këtij shtetasi, në vendin tonë.

Më herët, si rezultat i reagimit në kohë, punës profesionale hetimore dhe gjurmuese, sigurimit të inteligjencës policore, shkëmbimit në kohë të informacionit me homologët, si dhe falë bashkëpunimit të suksesshëm me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit, u bë e mundur kapja dhe arrestimi dhe i shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje kriminale.”, sqaroi polcia dy dite me pare.