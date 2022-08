Lajçak tha se shtyrja e reciprocitetit ishte ide e tij, reagon Borrell për situatën në veri

Shefi i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, mirëpret vendimin e Qeverisë së Kosovës për shtyerjen në afat prej një muaji të reciprocitetit ndaj Serbisë për dokumentet e identifikimit dhe targat e automjeteve.

Gjithashtu Borrell pret që barrikadat e vendosura nga serbët lokalë në dy pikat kufitare në Jarinjë dhe Bërnjak të hiqen menjëherë.

Borrell shton se çështjet duhet të adresohen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja.

“Mirëpresim vendimin e Kosovës për zhvendosjen e masave deri më 1 shtator. Presim që pengesat në rrugë të hiqen menjëherë. Çështjet e hapura duhet të adresohen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja dhe fokusimi në normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë thelbësore për rrugët e tyre të integrimit në BE”, ka shkruar ai.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2022