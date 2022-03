Lajçak pret Escobarin në Bruksel: Ndajmë të njëjtin vlerësim për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor

I dërguari i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, është takuar me të Dërguarin Special të BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak në Bruksel.

Lajcak ka bërë të ditur se në këtë takim është folur për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, për të cilat ai thtoë se ndajnë të njëjtin vlerësim me Escobarin, duke përfshirë edhe pushtimin rus ndaj shtetit të Ukrainës.

Ai ka shtuar se do të punojnë ngushtë së bashku që të bëhet realitet anëtarësimi në BE i këtij rajoni.

“Shumë i lumtur për të mirëpritur të Dërguarin e SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar sot në Bruksel. Ne ndajmë të njëjtin vlerësim për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë edhe luftën ruse në Ukrainë. Ne do të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për të ndihmuar që e ardhmja e rajonit në BE të bëhet realitet”, ka shkruar diplomati sllovak në Twitter. /Gazeta Express

Very happy to welcome DAS Gabriel Escobar in Brussels today. We share the same assessment of the developments in the Western Balkans, including in light of the Russian war in Ukraine. We will continue to work closely together to help make the region’s EU future a reality. pic.twitter.com/vh7JT2rxpu

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) March 9, 2022