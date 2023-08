Lajçak e pret Escobarin në Bruksel: Patëm një diskutim të thelluar mbi dialogun Kosovë – Serbi

Emisari i Bashkimit Europian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak e ka pritur në Bruksel të dërguarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.

Lajçak tha se me Escobarin kanë pasur një diskutim të thelluar mbi dialogun.

Glad to welcome my colleague and good friend 🇺🇸 DAS Escobar to Brussels. Together with our teams, we spent yesterday in an in-depth discussion on the Dialogue, state-of-play and way forward, as well as other Western Balkan regional issues. Grateful for an exceptional cooperation. pic.twitter.com/q8DgthhGpz

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) August 23, 2023