Ky njeri mbijetoi 16 orë nën sipërfaqen e Oqeanit, ja si e bëri atë (VIDEO)

Një francez 62-vjeçar mbijetoi 16 orë në varkën e tij me vela të përmbysur në Oqeanin Atlantik duke thithur pjesë të ajrit të mbetur.

Varka me vela Jeanne SOLO Sailor dërgoi një sinjal shqetësimi në orën 20:23 të së hënës, rreth 22 kilometra larg ishullit Cisargas në rajonin veriperëndimor spanjoll të Galicisë, tha roja bregdetare. Pasi një nga tre helikopterët gjeti gliderin e përmbysur, u dërgua një varkë shpëtimi me pesë zhytës.

Megjithatë, në atë kohë deti ishte shumë i trazuar për të tentuar shpëtimin, kështu që ekipi ngjiti balona për të parandaluar fundosjen e mëtejshme dhe priti deri në mëngjes.

Ai u dërgua shëndoshë e mirë në spital, por u lirua shpejt pasi nuk pësoi ndonjë lëndim të rëndë. /albeu.com/

A 62-year-old French man survived for 16 hours in an air bubble inside his capsized sailboat in the Atlantic Ocean before being rescued in an operation described as “verging on the impossible”

