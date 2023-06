Ky është vendi në kuzhinë që mban më shumë mikrobe

Kuzhina është një nga dhomat e shtëpisë që ne e pastrojmë rregullisht dhe me përpikëri pasi aty përgatitim ushqimet tona.

Megjithatë, disa vende mund të jenë vatra mikrobesh pa e ditur ne. Shumica prej nesh e dinë se mbajtja e kushteve të pastra dhe higjienike në frigoriferin tonë është e rëndësishme për të mbajtur ushqimin të freskët dhe të sigurt për t’u ngrënë. Megjithatë, një element që shpesh anashkalohet kur bëhet fjalë për higjienën e frigoriferit është dera dhe vulat e saj. Edhe pse mund të duken të pafajshme, dera dhe gomat mund të bëhen një vatër mikrobesh nëse nuk merren masat e duhura për t’i mbajtur ato të pastra. Le ta shqyrtojmë këtë çështje më tej.

Dera e frigoriferit është një vend që shpesh e prekim me duar. Kjo do të thotë se mund të transferojë mikrobet nga duart tona në sipërfaqen e saj. Prandaj është mirë që ta pastroni më rregullisht, me theks në këto pika.