Ky është vendi i parë europian që legalizoi kanabisin për përdorim personal

Malta mbrëmë u bë vendi i parë evropian që legalizoi kanabisin për përdorim rekreativ.

Ishulli dekriminalizoi posedimin dhe kultivimin e kanabisit për përdorim personal nga të rriturit dhe ndërmori hapa për të ngritur atë që mund të bëhej autoriteti i parë rregullator i kanabisit në Evropë.

Do të bëhet e ligjshme për çdo person 18 vjeç e lart që të posedojë deri në shtatë gramë kanabis dhe të kultivojë deri në katër bimë. Kultivuesit për përdorim personal mund të ruajnë deri në 50 gram marijuanë të tharë. Megjithatë, konsumimi i kanabisit në publik ose në prani të fëmijëve mbetet i paligjshëm dhe i nënshtrohet gjobave.

Rregulloret e reja do të lejojnë krijimin e klubeve jofitimprurëse që mund të shpërndajnë kanabis dhe farat e bimëve të kanabisit midis anëtarëve të tyre. Dhe ai bën thirrje për krijimin e një autoriteti që do të punojë me qeverinë për politikën kombëtare që rregullon përdorimin e kanabisit.

Miratimi i paketës nuk ishte unanim, me Partinë Nacionaliste të opozitës që argumentoi se ligji do të normalizonte dhe rriste abuzimin me drogën në Maltë. Ai duhet të nënshkruhet në ligj nga presidenti, që zakonisht është një formalitet.

Vendi më i vogël anëtar i Evropës pritet të pasohet nga lëvizje të ngjashme në Gjermani, Zvicër, Luksemburg dhe Holandë.

Italia gjithashtu synon të mbajë një referendum për legalizimin e kanabisit vitin e ardhshëm.

Uebsajti lokal i lajmeve “Lovin Malta” tha se reformat synojnë të rregullojnë përdorimin personal të kanabisit dhe të reduktojnë dëmin që mund të shkaktojë.

Ai gjithashtu synon të mbrojë përdoruesit e rastit dhe t’i parandalojë ata nga përdorimi i tregjeve të paligjshme, raportoi faqja.

Duke folur për “Malta Today”, ministri për barazinë Owen Bonnici tha:

“Ne duam të reduktojmë vuajtjet, poshtërimin dhe privimin e të drejtave të tjera që kanë përjetuar shumë përdorues të kanabisit kur u janë nënshtruar arrestimeve dhe procedurave gjyqësore për posedimin e sasive të vogla”.