Kuvendi i Kosovës miraton rezolutën për Ukrainën

Me 94 vota për, asnjë kundër e asnjë abstenim Kuvendi i Kosovës e ka miratuar rezolutën, me të cilën e dënon agresionin ushtarak dhe invazionin e Federates Ruse mbi Ukrainën dhe popullin e saj.

Me mesazhin “Ne jemi me Ukrainën”, dhe një minutë heshtje për të nderuar viktimat e luftës atje, deputetët e Kuvendit të Kosovës e nisën seancën ku e dënuan agresionin rus në Ukrainë.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, tha se ‘populli i Kosovës qëndron përkrah popullit të Ukrainës’.

Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në seancë tha se sulmi ndaj Ukrainës është sulm mbi botën e civilizuar.

“Në rrezik është rendi i një bote të qytetëruar e nëse bota nuk vepron e bashkuar, në rrezik është e ardhmja jonë e ardhmja e përbashkët e secilit për nesh”, tha Kurti.

Kosova, shtoi Kurti, e dënon edhe mosreagimin e Serbisë për të dënuar dhe sanksionuar Rusinë.

“Pozicioni edhe-edhe duke tentuar të luajë qendrën e dyfishtë edhe me Moskën edhe me Brukselin edhe me Uashingtonin edhe me Pekinin është pozicion edhe me demokracinë edhe autokracinë”.

Ndaj agresionit rus, theksoi Kurti, nuk mund të ketë neutralitet për vendet kandidate për BE-në, kur e gjithë BE-ja e dënon dhe sanksionon fuqishëm.

Kurti tha se kanë ngritur alarm që edhe Serbia nuk është penduar për krimet e kaluara. Serbia më 2 mars e mbështeti rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, që dënon pushtimin rus të Ukrainës, por nuk i është bashkëuar botës perëndimore me sanksione ndaj Rusisë.

Shefja e Grupit Parlamentar Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila, ka thënë se “skenari i agresionit rus ndaj Ukrainës sot, ka të njëjtën frymë sikur skenari i gjenocidit të Sllobodan Millosheviqit në Ballkan“.

Ajo ka shtuar se sot vlerat evropiane po mbrohen në një shtet, i cili ende nuk është anëtar i NATO-s dhe BE-së.

“Në Ukrainë po derdhet gjak për t’u mbrojtur Evropa dhe liria“, ka thënë ajo.

Kusari-Lila ka thënë se forcat politike në Kuvendin e Kosovës janë bërë bashkë për t’i dërguar mesazhin botës se “ne jemi demokratët dhe evropianët, të cilët pa hamendje me zemër të hapur dërgojmë mbështetje pa rezervë ndaj një populli që ballafaqohet me brutalitetin dhe agresionin rus“.

Ajo ka paralajmëruar se me anë të rezolutës, i jepet mbështetje Qeverisë së Kosovës për bashkërendim të mëtutjeshëm me masat dhe sanksionet ndaj Rusisë dhe Bjellorusisë:

“Konfirmojmë vullnetin dhe mbështetjen tonë në ndihmë popullit dhe shtetit të Ukrainës, përmes një fondi të veçantë dhe përgatitjes për të pranuar refugjatë nga ky shtet”.

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se agresioni rus ndaj Ukrainës nuk e cenon vetëm sovranitetin e një shteti të pavarur, parimet ndërkombëtare, por edhe vlerat demokratike dhe perëndimore, ”me të cilat Kosova jeton pandashëm”.

Ai i bëri thirrje Qeverisë së Kosovës të ofrojë mbështetje konkrete për Ukrainën dhe qytetarët e saj, siç është ndarja e një fondi të veçantë dhe, në rast nevoje, të mundësojë strehimin e 5,000 refugjatëve.

“Ne e dimë çka do të thotë një eksod i tillë“, theksoi Krasniqi.

Ai, po ashtu, tha se Kosova duhet të bëhet proaktive, në radhë të parë Qeveria, për të kërkuar anëtarësime në organizatat ndërkombëtare, siç janë Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja.

Ndërkaq, Igor Simiq nga Lista Serbe tha se situata në Evropën Lindore ishte e tmerrshme dhe se lufta nuk i solli askujt asgjë të mirë dhe u bëri thirrje të gjithëve të tregohen të përmbajtur.

Ai u bëri thirrje të gjithë përfaqësuesve politikë që t’i peshojnë deklaratat e tyre për të mos rrezikuar paqen.

“Tensionet nuk duhet të ushqehen nga deklarata të papërgjegjshme, veçanërisht këtu në Ballkan. Ballkani duhet të qëndrojë larg të gjitha këtyre ngjarjeve, sepse më në fund duhej të kuptonim se paqja nuk ka çmim, se qytetarët tanë nuk duan tensione dhe konflikte, por prosperitet”, tha Simiq.

Ai shtoi se Serbia dhe populli serb janë kundër konfliktit kudo “dhe veçanërisht jo mes popullit vëllazëror”.

Më 24 shkurt, forcat ushtarake të Federatës Ruse kanë nisur pushtimin e Ukrainës.

Shteti rus kundërshton integrimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe në NATO.

Perëndimi i ka dënuar ashpër veprimet e Rusisë, duke i cilësuar si shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës

Rusisë i janë vendosur një sërë sanksionesh nga shtetet perëndimore.

Sanksione ndaj Rusisë më 25 shkurt ka vendosur edhe Kosova./REL