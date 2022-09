KUVENDI/ Doda: Krimi është bërë njësh me politikën

Fjalën e ka marë edhe deputetja Mesila Doda e cila është shprehur se krimi në vend është bërë njësh me politikën.

Doda po ashtu komentoi situatën e PD, duke theksuar se opozita duhet të stopojë përçarjen.

Mesila Doda: Portalet mbushen me krime, me krime dhe banda, aq san a duken sikur jemi ojesë e një filmi. Nuk ka asnjë shërbim për publikun, fjala në këtë vend është e fundit dhe njehsimi i politikës me krimin i ka zënë vendin asaj që duhet të ishte gjuha politike. Shqipëria çeli negociatat por në këtë parlament nuk pati asnjë seancë, asgjë tjetër. Duhet të punojmë bashkërisht që të shkurtojmë atë kohë që kemi humbur. Maxhoranca të zhdukë çdo formë arrogance, ndërsa Opozita të mos vijojë me përçarjen. Kjo ka marrë përmasa të paimagjinueshme. Asnjë popull nuk ka ecur përpara kur pushteti politik dhe ekonomik ka kaluar në duart e disa personave. Kriza ekonomika është bërë e pashmangshme, ndërsa qeveria e ka dërguar buxhetin tek klientët e saj./albeu.com