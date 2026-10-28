Kushte të qëndrueshme atmosferike/ Njihuni me parashikimin e motit, 28 Tetor 2026

Kushte të qëndrueshme atmosferike/ Njihuni me parashikimin e motit, 28 Tetor 2026

Këtë të mërkurë, moti parashikohet të jetë pa reshje në të gjithë vendin. Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale dhe maksimale në zonat bregdetare pritet të luhaten nga 8 deri në 20 gradë Celsius.

Në vendet e ulëta, temperaturat do të regjistrojnë vlera nga 5 deri në 19 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore pritet të zbresin deri në 1 gradë Celsius dhe të arrijnë maksimalisht në 13 gradë Celsius.

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Sa i përket erës, ajo do të fryjë e lehtë deri mesatare, ndërsa përgjatë bregdetit dhe në zonat malore, për momente të caktuara, pritet të fitojë intensitet deri të fortë.


Shtuar 28.10.2026 07:19

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