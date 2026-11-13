Kushte atmosferike të paqëndrueshme/ Njihuni me parashikimin e motit, 13 Nëntor 2026

Kushte atmosferike të paqëndrueshme/ Njihuni me parashikimin e motit, 13 Nëntor 2026

Këtë të premte, vendi ynë pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura.

Reshjet e shiut pritet të jenë prezente që në orët e para të 24-orëshit me intensitet të ulët, në zonën e veriperëndimit reshjet me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike.

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Era parashikohet të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 10m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era me shpejtësi deri në 25m/s

Valëzimi në dete me forcë 4-6 ballë.

 


Shtuar 13.11.2026 07:06

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