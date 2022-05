Kush tha që “rrufeja nuk bie në hale”? Ja në cilin shtet ndodhi (FOTO LAJM)

Sistemet e stuhive të dhunshme dhe madje një seri tornadosh goditën Oklahomën në SHBA dje në mbrëmje, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale.

Impresionuese ajo që ndodhi në qytetin Okmulgee (në jug të Tulsa), ku gjatë një stuhie të dhunshme një rrufe depërtoi brenda një ndërtese dhe udhëtoi nëpër banjë, duke shkatërruar totalisht bidenë.

Një tornado e madhe goditi qytetin Seminole, rreth 50 milje në juglindje të Oklahoma City ku u raportua se ndërtesa të tëra u rrëzuan dhe rrugë të mbuluara me rrënoja. Një tjetër tornado goditi qytetin Lockett të Teksasit, pranë kufirit me Oklahoma./albeu.com

Okmulgee, Oklahoma fire crews say they had a bizarre lightning strike call at the Oxford Apartments overnight. They say lightning came through the vent in the roof and struck the toilet, shattering it. Photos from @brookegrif_tv. #okwx pic.twitter.com/sLP83ccXAo

— Weathercaster Johnny Caudle (@wxcaudle) May 5, 2022