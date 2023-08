Kush është “tregtari i vdekjes”, pritet të zëvendësojë Prigozhin në krye të Wagner

Viktor Bout, i njohur edhe si “tregtari i vdekjes”, është një nga emrat që qarkullon për të zënë vendin e Yevgeny Prigozhin në krye të Wagner, pas rrëzimit të aeroplanit në të cilin kuzhinieri i Vladimir Putinit dhe eksponentë të tjerë kryesorë të milicisë humbën jetën.

Jeta e tij, e cila duket si një film aksion, frymëzoi “Lord of war”, prodhuar dhe drejtuar nga Andrew Niccol dhe bashkëprodhues dhe me protagonist Nicolas Cage.

Bout, i lindur në Dusambe, kryeqyteti i Taxhikistanit në vitin 1967, është një ish-nënkolonel në ushtrinë ruse dhe një tregtar armësh. Pseudonimin “tregtar i vdekjes” ia ka vënë ish-sekretari i Jashtëm britanik Peter Hain.

Historia

Në rininë e tij u regjistrua në një nga degët e shërbimit sekret sovjetik dhe studioi në akademinë në Institutin Ushtarak të Gjuhëve të Huaja në Moskë, duke mësuar disa gjuhë. Në fund të viteve 1980, ai u dërgua në Mozambik dhe Angola si përkthyes ushtarak dhe u shkarkua në vitin 1991, kur u shpërbë Bashkimi Sovjetik, me gradën nënkolonel.

Duke u kthyer në Moskë, duke përfituar nga fakti se avionët ushtarakë po çaktivizohen dhe ka arsenale të tëra armësh të braktisura, madje edhe ato të sofistikuara, ai blen avionët e tij të parë dhe merr në dorë shumë objekte lufte të rishitshme. Disa bomba janë zhdukur gjithashtu nga Bjellorusia dhe Ukraina, zhdukja e të cilave, në rastin e fundit, është gjurmuar në Bout. Ndërsa në realitet shet armë në Afrikë, duke nxitur konflikte të ndryshme, zyrtarisht avionët e saj mbajnë lule, shpendë të ngrirë, fshesa me korrent.

Ndër të tjera, trafikanti i shiti armë edhe Al Kaedës dhe Talebanëve. Dhe, pavarësisht rënies së Kullave Binjake nga organizata xhihadiste që bënte biznes me Bout, kur Shtetet e Bashkuara hynë në luftë me Irakun, ata u mbështetën tek ai për të transportuar furnizime.

Megjithatë, disa vite më vonë, gjërat ndryshojnë. Në vitin 2005, Viktor But u fut në listën e zezë nga qeveria amerikane, e cila filloi ta trajtonte atë si armik. Dhe më 6 mars 2008, ai u arrestua në Bangkok, Tajlandë nga oficerët e policisë tajlandeze në bashkëpunim me perëndeshën amerikane. Në vitin 2010 ai u ekstradua në Shtetet e Bashkuara. Gjykata e Lartë e SHBA-së akuzon tregtarin e armëve për terrorizëm dhe për furnizim me armë për rebelët kolumbianë të FARC. Ai dënohet me 25 vjet burg. Por Bout është deklaruar gjithmonë i pafajshëm dhe Rusia ka protestuar disa herë, duke e cilësuar dënimin të padrejtë.

Më 8 dhjetor 2022, ai u lirua në një shkëmbim të burgosuri për basketbollisten amerikane Brittney Griner, e arrestuar në Rusi për posedim droge.

Pas lirimit të tij, tregtari rus i armëve iu bashkua Partisë Liberal Demokratike (LDPR), në fakt një parti nacionaliste e krahut të djathtë, e cila dëshiron një Rusi të shtrirë në kufijtë e ish-Bashkimit Sovjetik dhe me pozicione afër Presidentit Putin./albeu.com.