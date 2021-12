Kush është grupi i mercenarëve rusë që po “tremb” Europën

Grupi Wagner është një organizatë mercenare ruse që operon në Republikën e Afrikës Qëndrore dhe vende të tjera përreth.

Këtë javë, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj Grupit Wagner, për shkelje të të drejtave të njeriut në vendet ku operon.

BE ka thënë se nuk do të trajnojë më ushtarë të qeverisë Afrikës Qendrore për shkak të lidhjeve të tyre me Wagner. Në Afrikë, luftëtarët e saj janë gjithashtu të përfshirë në Libi, Sudan dhe Mozambik dhe duket se do të luajnë një rol në Mali.

Pse është Grupi Wagner në Republikën e Afrikës Qendrore?

Mercenarët janë atje për të mbështetur Presidentin Faustin-Archange Touadera në luftën kundër rebelëve, të cilët ende kontrollojnë shumë pjesë të vendit pavarësisht përparimeve të fundit të qeverisë.

Vendi është përfshirë nga trazirat civile që kur presidenti François Bozizé u përmbys në 2013-ën. Touadera, në pushtet që nga zgjedhjet e vitit 2016, kishte luftuar për të mposhtur forcat rebele pavarësisht pranisë së trupave franceze dhe një force të OKB-së. Qeveria e Republikës së Afrikës Qendrore beson se mercenarët rusë kanë pasur më shumë sukses.

Wagner besohet se ka filluar të punojë në këtë shtet në 2017, pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi një mision stërvitor rus atje dhe hoqi embargon e armëve të vendosura në 2013.

Në tetor 2017, Presidenti Touadera udhëtoi në Rusi për të nënshkruar një sërë marrëveshjesh sigurie me qeverinë ruse.

Pakti përfshinte një kërkesë për mbështetje ushtarake, në këmbim të aksesit në depozitat e konsiderueshme të diamanteve, arit dhe uraniumit të Republikës së Afrikës Qendrore. OKB-ja kishte rënë dakord vetëm për vendosjen e 175 trainerëve rusë për ushtrinë lokale.

Pse BE ka vendosur të ndërmarrë veprime?

Zëdhënësja e BE-së Nabila Massrali tha për BBC se Brukseli ishte gjithnjë e më i alarmuar nga aktivitetet e Grupit Wagner. Përveç çështjeve në Republikën e Afrikës Qendrore, OKB-ja e ka akuzuar Ëagnerin për kryerjen e krimeve të luftës në Libi.

Një hetim i BBC zbuloi se operativët e Wagner kishin vrarë civilë dhe të burgosur në Libi dhe kishin vendosur eksplozivë.

“Statusi i tyre ligjor është i paqartë, siç janë mënyrat e tyre të funksionimit, objektivat dhe objektivat,” tha Massrali./albeu.com/