Kush e vrau Ergys Dashin? Lufta në Ekuador mes shqiptarëve dhe “Boss-it” ballkanas të kokainës: Ka frikë nga hakmarrja

Aleanca mes “klanit Kavac” dhe mafies shqiptare të drogës në Ekuador, e krijuar në kohën e duhur, ka filluar të prishet për shkak të luftës së ashpër për dominim në tregun e kokainës, bëjnë të ditur burime nga strukturat e sigurisë në Serbi.

Gjegjësisht, më 22 janar, në këtë Ekuador u qëllua për vdekje 34-vjeçari shqiptar Ergis Dashi. Ai u godit me më shumë se 20 plumba në një restorant në Guayaquil, port nga ku dërgohen ngarkesa të mëdha droge në Evropë dhe dyshohet se likuiduesit janë nga “klani Kavac”, me në krye Radoje Zvicer.

Dashi ishte një lidhje mes mafies shqiptare dhe ruse dhe u eliminua me vrasës me pagesë. Ishin dy sulmues, njëri prej të cilëve mbante një buqetë me lule, që është një lloj mesazhi. I vrari bënte një jetë të fshehtë në Ekuador, ku nuk kishte dosje dhe merrej me tregtinë e kokainës. Nga sulmi është plagosur edhe një grua 26-vjeçare.

Ajo që ndodhi, që dy grupet mafioze që bashkëpunuan ngushtë, i kthyen armët kundër njëri-tjetrit, është ende në sferën e dyshimeve. Sipas një versioni, shqiptarët galvanizuan policinë me një nga ngarkesat e mëdha të kokainës në pronësi të “Kavcanit”, e cila më pas u sekuestrua. Nga ana tjetër, aleatët e Zvicerit deri dje morën pjesën më të madhe të shpërndarjes në Evropë, pasi “klani i Kavacit” ishte mjaft i gjymtuar nga arrestimet në Serbi dhe Mal të Zi, dhe lideri i tyre është në arrati.

Ish-shefi i policisë së Beogradit Marko Nicoviç vuri në dukje se konfliktet midis klaneve malazeze dhe shqiptare do të zbuten për shkak të interesave të përbashkëta.

“Shqiptarët po kalojnë gjithnjë e më shumë nga kontrabanda e heroinës në kokainë nga Amerika e Jugut. Doganierët dhe policët në portet shqiptare dhe malazeze paguhen keq, ndaj nuk është e vështirë t’i korruptosh, prandaj janë idealë për kontrabandë. Aktualisht ka konflikte mes dy klaneve, por unë mendoj se ata do të gjejnë një gjuhë të përbashkët sepse po u hapet rruga për shkak të forcave policore të pajisura keq”, thotë Nicović.

Budo dhe Marina ofrojnë një garanci prej 2.5 milionë euro

Budimir Krstoviç i njohur si Budo Banana dhe vajza e tij Marina, të cilët akuzohen për kontrabandë të më shumë se 1200 kilogramë kokainë, kanë dorëzuar dje në Gjykatën e Lartë në Podgoricë një garanci prej gati 2.5 milionë euro, e cila duhet të pranojë ose refuzojë kërkesën për t’u mbrojtur në liri dhe jo në qeli.

Të pandehurit kanë mohuar më herët akuzat se kanë lidhje me kokainën e sekuestruar dhe u bëjnë thirrje autoriteteve që këtë rast ta krahasojnë me rastin e kapjes së kokainës në magazinën e kompanisë “Voli”.

Sipas të dhënave jozyrtare të Interpolit, në Ekuador janë rreth 3000 shqiptarë të përfshirë në biznesin e drogës. Zyra e OKB-së për Drogën dhe Krimin deklaroi në raport se grupet e organizuara kriminale nga Ballkani janë pozicionuar në krye të tregut evropian të drogës dhe se sasitë që ata prokurojnë janë në rritje.

“Klanet nga Shqipëria dhe Mali i Zi kanë “rreshtimin e tyre të përhershëm” në vendet e Amerikës Latine, por edhe në vendet europiane nëpër të cilat bëhet transiti. Klanet Skaljar dhe Kavac bashkëpunojnë ngushtë me mafiozët nga vendet fqinje, sepse tregu i drogës në BE vlen të paktën 30 miliardë euro. Është e qartë se ka pasur një problem që nuk mund të kapërcehej lehtë dhe këtë e vërteton vrasja në Guayaquil “ vlerësojnë policët e sigurisë.

Sipas informacioneve jozyrtare, tashmë janë marrë disa masa për të qetësuar situatën pasi ai ka frikë nga hakmarrja nga klanet shqiptare.

Do të shihet nëse në fund do të mbizotërojnë pasionet apo arsyeja, sepse bëhet fjalë për para të mëdha.

Velja dhe Mare mohuan fajësinë për Mihajlovic dhe Mitic

Dje, Veljko Belivuk, Marko Miljkoviq dhe bashkëpunëtorët e tyre mohuan fajësinë në Prokurorinë për Krim të Organizuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Goran Mihajloviç në prill 2019 dhe Nikola Mitić në gusht 2020.

Avokati i të pandehurit Dejan Lazarevic tha shkurt:

– Milosh Budimir, Vlade Draganiç, Marko Miljkovic dhe Veljko Belivuk janë marrë sot në pyetje për vrasjen e Mitic dhe Mihajloviq. Të katër kanë mohuar krimet për të cilat akuzohen.

Draganiç është gjithashtu pronar i shtëpisë në Ritopek, ku grupi i Belivuk ka kryer shumicën e krimeve të përgjakshme, por ai, si dhe Budimiri, ka marrë pjesë në to. Sipas informacioneve të fundit, dyshohet se më 1 prill 2019, Mihajloviqi u rrëmbye dhe u helmua në Ritopek, dhe më pas u dogj në fundjavë në Surduk në një zjarr me goma e qymyr, dhe Belivuk përfundimisht i preu eshtrat e tij dhe e hodhi ato në Danub afër Pupinovës.

Nga ana tjetër, Mitic u rrëmbye më 10 gusht 2020 në Dedinje dhe më pas u torturua në ambientet e stadiumit të Partizanit, për t’u mbytur dhe therur në fund në Ritopek./abcnews.al/