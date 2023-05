Kush e sulmoi Kremlinin? Dyshime se dronët u nisën nga brenda Moskës

Dronët që shpërthyen mbi Kremlin këtë javë ka të ngjarë t’i shmangen sistemeve të mbrojtjes ajrore në dhe rreth Moskës, duke sugjeruar se ato mund të jenë nisur nga toka ruse, thonë ekspertët amerikanë.

Pas publikimit të videove me dron, qeveritë dhe analistët e inteligjencës po përpiqen të zbulojnë origjinën e dronëve, të cilët janë krijuar për të fluturuar në një destinacion të paracaktuar dhe për të shpërthyer. Moska kishte punuar për të mbrojtur Kremlinin nga dronët që të paktën që nga viti 2015, kur filloi të përdorte kundërmasa elektronike për të larguar dronët e tillë duke falsifikuar sinjalet e tyre të vendndodhjes, shpjegoi Dana Goward, presidentja e organizatës joqeveritare jofitimprurëse Resilient Navigation dhe Fondacioni Koha, i cili mbron një sistem GPS më të fuqishëm dhe më të përhapur.

Ky mashtrim ndodh kur një sinjal i rremë GPS dërgohet për të zëvendësuar një sinjal normal, duke mashtruar sistemet e drejtimit të dronëve ose pajisjeve të tjera.

Goward tha se sistemet e sofistikuara ruse të mbrojtjes mund të sugjerojnë se dronët që arritën në Kremlin, për të cilin besonte se ishin të përmasave mesatare, “ndoshta nuk po përdornin GPS, por ishin manual – që do të thotë se ato u nisën nga një distancë e afërt – ose thjesht duke ndjekur një kurs të paracaktuar stil kamikaz’.

Dy nga videot e shumta të postuara në faqet e mediave sociale ruse tregojnë dy objekte që fluturojnë në të njëjtën rrugë drejt kupolës së Senatit, një nga pikat më të larta të kompleksit të Kremlinit. E para është shkatërruar duke lënë pas vetëm pak tym, ndërsa nga e dyta duken mbeturina të djegura duke rënë në kube.

“Është e habitshme që ky dron arriti të fluturojë përgjatë Moskës, deri në Kremlin, pa u zbuluar dhe shkatërruar”, tha Blake Resnick, themeluesi dhe CEO i prodhuesit të dronëve BRINC. “Madhësia relativisht e vogël dhe lartësia e ulët mund të kenë ndihmuar. Nëse droni nuk do të përdorte GPS dhe nuk do të komunikonte me një stacion kontrolli tokësor, kjo do ta bënte gjithashtu të vështirë bllokimin (sinjalin e tij) ose mashtrimin,” shpjegoi ai.

Sipas Goward, Kremlini ka disa sisteme mbrojtëse që mbështeten në radarin dhe gjurmimin vizual dhe përdorin plumba ose predha shpërthyese për të mbrojtur kompleksin nga dronët apo edhe raketat.

Sipas Dan Goettinger i Shoqërisë Vertical Flight, droni i përdorur në Kremlin duket të jetë një mjet ajror pa pilot me krahë fiks, një nga dronët më të mëdhenj sulmues të këtij lloji tashmë në përdorim ose në zhvillim. Pak vende kanë drone kamikaze të tipit ushtarak me aftësinë për të mbuluar distanca më të gjata – për shembull, për të fluturuar nga Ukraina. Rreth gjashtë avionë më të mëdhenj ushtarakë në përdorim ose në zhvillim kanë aftësinë për të fluturuar mbi 400 kilometra. Kina, India, Tajvani dhe Ukraina janë ndër vendet që prodhojnë drone të përmasave dhe aftësive të tilla, tha Goettinger.