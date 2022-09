Kush dhe çfarë fitoi në zgjedhjet e brendshme të VV-së, Albin Kurti mbetet kryetar

Albin Kurti do të jetë kryetar i Lëvizjes Vetëvendoje edhe për një mandat katër vjeçar.

Kjo pasi ai i fitoi zgjedhjet e brendshme në LVV, me rezultat 98,60 për qind. Kundër Kurtit votuan 0.89 për qind, ndërsa 0.51 për qind abstenuan.

Kështu ka njoftuar Lëvizja Vetëvendosje, në fillim së të hënës.

“Përgjatë javëve në vijim, procesi do të vazhdojë me zgjedhjen e kryesive të qendrave, e do të përfundojë në fund të muajit Tetor me zgjedhjen e kryesisë së LVV në mbledhjen konstituive të Këshillit të Përgjithshëm.Në këtë proces të gjatë janë strukturuar gjithsej 485 pika në 29 qendra të Lëvizjes Vetëvendosje. Në këto zgjedhje për herë të parë u votua edhe për strukturat e organizatës Gratë për VETËVENDOSJE! dhe Rinia për Vetëvendosje. Komisioni Zgjedhor i Përgjithshëm konstaton se procesi ka kaluar në mënyrë të rregullt si rezultat i një pune të madhe që është bërë gjithandej nëpër qendrat e Lëvizjes”, thuhet në njoftimin e VV-së.

Albulena Haxhiu do të jetë kyetare e Foumit të Gruas, ndërkaq Behar Jashari i të rijeve të Vetëvendosjes.

Kundërkandidatë nuk ka pasur – rrjedhimisht në opinion kanë qarkulluar kritika për demokracinë e brendshme të Qeverisë.

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, është zgjedhur kryetare e organizatës Gratë për Vetëvendosje.

Haxhiu fitoi me 94.55 për qind të votave për, 2.81 ishin kundër dhe 2.64 abstenuan.

Votimet për zgjedhjet e brendshme në Lëvizjen Vetëvendosje u mbajtën të dielën.

Sipas një njoftimi, procesi i zgjedhjeve nisi më 15 mars dhe u përmbyll suksesshëm më 25 shtator 2022.Zgjedhjet u organizuan në mbi 200 vendvotime si dhe online për mërgatën, sipas parimit një anëtar një votë.

“Përgjatë javëve në vijim, procesi do të vazhdojë me zgjedhjen e kryesive të qendrave, e do të përfundojë në fund të muajit Tetor me zgjedhjen e kryesisë së VV në mbledhjen konstituive të Këshillit të Përgjithshëm” – thuhet tutje në njoftimin e VV-së.

Sipas njoftimit, në këtë proces janë strukturuar gjithsej 485 pika në 29 qendra të VV-së.

Behar Jashari është zgjedhur kryetar i organizatës Rinia për Vetëvendosje.

Nga të dhënat e publikuara nga LVV, Jashari mori 86.55 për qind e votave për, 7.55 për qind ishin kundër dhe 6.80 abstenuan.

Votimet për zgjedhjet e brendshme në Lëvizjen Vetëvendosje u mbajtën të dielën.

Kryetar i kësaj partie u rizgjodh kryetari aktual, Albin Kurti me 98.60 për qind të votave.

Ndërsa, kryetare e organizatës Gratë për Vetëvendosje u zgjodh Albulena Haxhiu, me 94.55 për qind të votave.

Sipas një njoftimi, procesi i zgjedhjeve nisi më 15 mars dhe u përmbyll suksesshëm të dielën, më 25 shtator 2022.

Artan Abrashi është zgjedhur kryetar i degës së VV-së në Prizren.

Kryetare e Grave është zgjedhur, Nora Fetoshi, kurse kryetar i Rinisë, Ardit Xhaferi.

Njoftimi:

Zyrtarisht nga procesi i votimit ne zgjedhjet e brendshme ne Levizjes VETËVENDOSJE! ne Prizren u zgjodhen:

– Kryetar i Qendres, Artan A. Abrashi

– Kryetare e Grave, Nora Fetoshi

– Kryetar i Rinise, Ardit Xhaferi

Urime aktivistëve te Levizjes ne Prizren. Urime qytetareve te Prizrenit ne pergjithesi.

Kryetar i VV-së në Pejë është zgjedhur Taulant Kelmendi.

Njoftimi i plotë:

“Lëvizja VETËVENDOSJE! – Qendra Pejë ka përfunduar suksesshëm procesin e brendshëm zgjedhor, me ç’rast falenderon të gjithë anëtarët dhe aktivistët për angazhimin e tyre dhe pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e brendshme të organizatës tonë. Një proces demokratik, transparent dhe gjithpërfshirës, ashtu sikurëse e ka karakterizuar gjithnjë Lëvizjen VETËVENDOSJE!.

Njoftojmë të gjithë qytetarët e komunës tonë, anëtarët, aktivistët dhe simpatizantët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! se përgjatë këtij procesi zgjedhor, përmes parimit një anëtar – një votë, janë zgjedhur pozicionet drejtuese të qendrës tonë, si në vijim:

Kryetar i qendrës është zgjedhur, TAULANT KELMENDI

Kryetare e GVV në qendër është zgjedhur, VALBONA GJAKOVA TARAKU

Kryetar/e i/e RVV në qendër është zgjedhur, BLEONA KELMENDI”.