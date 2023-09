Kursi i këmbimit, me sa shiten e blihen monedhat e huaja sot

Sot, më 27 shtator 2023, dollari amerikan blihet me 100.9 lekë dhe shitet me 102.3 lekë.

Monedha evropiane Euro blihet me 106.4 lekë dhe shitet 107.3 lekë. Paundi britanik blihet me 121.9 lekë dhe shitet me 123.3 lekë.

Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 74.4 lekë, ndërsa në shitje me 76 lekë.