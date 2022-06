“Kurrë kërcënimi nuk ka qenë aq serioz”, Estonia akuzon Rusinë për shkelje të hapësirës ajrore

Estonia ka akuzuar Rusinë se ka shkelur hapësirën e saj ajrore për herë të parë me helikopter, në një veprim shumë provokues përpara një samiti të madh të NATO-s.

Shteti baltik, anëtar i aleancës së NATO-s, tha gjithashtu se stërvitjet e vazhdueshme ushtarake ruse po simulojnë sulme raketore kundër vendit të tij çdo ditë.

“Kjo është tabloja e kërcënimit. Si e shohim ne kërcënimin rus… Nuk ka qenë kurrë aq serioz sa është tani,” tha Kusti Salm, nëpunësi më i lartë civil në Ministrinë e Mbrojtjes të Estonisë, duke folur me gazetarët të martën.

Aktiviteti armiqësor u shfaq pasi Rusia është mbyllur në një shkëmbim të nxehtë me Lituaninë, një shtet tjetër baltik dhe kritik i ashpër i regjimit të Vladimir Putinit, lidhur me një vendim të Vilniusit për të bllokuar tranzitin me hekurudhë të mallrave të caktuara të sanksionuara në territorin rus të Kaliningradit.

Estonia tha se ka thirrur ambasadorin rus në Talin për të protestuar në rrugën e fluturimit të helikopterit të rojës kufitare MI-8, i cili tha se hyri në hapësirën ajrore të Estonisë për dy minuta pa leje të shtunën në mbrëmje.

Nëpunësi i lartë civil estonez tha: “Të kalosh kufirin me një helikopter nuk mund të jetë një gabim, ka pasur shembuj të shumtë në ditët e fundit. Krahas veprimeve kufitare ka pasur veprime provokuese që fluturojnë shumë afër kufirit në ditët e fundit. .”

Rusia po kryen gjithashtu stërvitje ushtarake që përfshijnë simulimin e sulmeve me raketa ndaj fqinjit të saj baltik. “Është jeta reale. Ata në fakt po simulojnë sulme me raketa kundër territorit të NATO-s dhe na bëjnë të ditur se po e bëjnë këtë,” tha Salm./albeu.com