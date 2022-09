Kur do të zbulohet shkaku i vdekjes së mbretëreshës?

Bota është në zi për vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth II pas lajmit se monarku ndërroi jetë “paqësisht” në Balmoral pasditen e 8 shtatorit.

Mbretëresha u pa për herë të fundit në publik të martën teksa mirëpriti kryeministren e re Liz Truss në Balmoral, dhe fansat u inkurajuan ta shihnin atë dukej kaq e lumtur.

Megjithatë, gjendja e saj shëndetësore ishte rënduar që prej vitit të kaluar, dhe të mërkurën u detyrua të anulonte një takim virtual të Këshillit Privy, vetëm një ditë para vdekjes së saj.

Deri më tani, nuk ka asnjë fjalë për shkakun e vdekjes, dhe nuk ka gjasa të ketë një njoftim zyrtar.

Kur bëhet fjalë për çështje personale, veçanërisht në lidhje me shëndetin e tyre, familja mbretërore e vlerëson kuptueshëm privatësinë e tyre.

Kur Princi Philip ndërroi jetë në prill 2021 në moshën 99-vjeçare, asnjë njoftim i tillë nuk u bë nga Pallati. Një muaj më vonë, doli se shkaku i vdekjes së tij ishte regjistruar thjesht si “pleqëria” nga kreu i familjes mbretërore mjekësore, Sir Huë Thomas.

Përshkrimi thoshte se nuk kishte asnjë sëmundje ose lëndim tjetër të identifikueshëm që kontribuoi në vdekjen e tij, duke përfshirë gjendjen e zemrës që kërkonte operacion vetëm disa javë para vdekjes së tij.

Vdekja e Mbretëreshës të enjten pasdite u përshkrua si “paqësore” nga Pallati. Mësohet se pranë saj kur ndërroi jetë djali i saj, tani Mbreti Charles III dhe vajza e saj, Princesha Anne.

Charles do të kthehet në Londër të premten. Mbreti do t'i bëjë një fjalim televiziv kombit, të cilin ai duhet ta regjistrojë paraprakisht. Ai do t'i paguajë turbut Mbretëreshës dhe do të zotohet për detyrën e tij ndaj shërbimit të tij si sovran i ri.