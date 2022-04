Kur do të nisë punësimi i të dënuarve në burgje? Përgjigjet ministri Manja dhe jep shifra konkrete

Ministi i drejtësisë, Ulsi Manja ka deklaruar ditën e sotme se më shumë se 800 të burgosur në Shqipëri do të punësohen edhe në institucione.

”Startojmë me fazën e dytë të punësimit të dënuarve në institucione, 800 të burgosur që do të punesohen në gjithë Shqiperinë”, u shpreh ministri.

Ai theksoi gjithashtu se ligji i ri nuk lejon zbritjen e dënimit nëse punon por vetëm do të paguhet.

Gjatë deklaratës ai ka folur edhe për takimet që bëjnë të burgosurit duke u shprehur se nuk do të ketë me shumë se katër takime në muaj duke përfshirë takimet e veçanta dhe takime me familjarë./albeu.com