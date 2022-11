Kujtim Gjuzi i uroi fat, Zvicra siguron 3 pikët e para në Katar, ish-deputeti: Shqiptarët kanë kapacitet të organizojnë një Botëror

Ish-deputeti Kujtim Gjuzi nëpërmjet një postimi në rrjetin social “facebook” i ka uruar fat kombëtares së Zvicrës, në të cilën luajnë jo pak futbollistë shqiptarë.

Zvicra ia doli të siguronte 3 pikë duke fituar minimalisht ndaj Kamerunin në ndeshjen e parë të grupit.

Gjuzi shton se shqiptarët kanë kapacitet të organizionë një Botëror, ndërsa nuk mungon edhe një shprehje frymëzuese.

Postimi i plotë:

Shqiptaret kane kapacitete te organizojne nje Botror!

“Nese nuk ke luajtur Futboll te pakten nje here ne jete, skeni per ta kuptuar kurre qe mendja juaj nuk ka funksionuar me kapacitet deri 100% ne rrugtimin tuaj drejt suksesit individual”

Uroj fat Shqiptareve qe luajne per Zvicren/.albeu.com