Kujdes portofolin! Java e ardhshme do të trondisë financat e këtyre shenjave

Java që fillon e hëna 20 nëntor përfshin tranzite të ndryshme astrologjike si Dielli në Shigjetar dhe një gjë që ndikohet shumë është përmbajtja e portofolit tonë. Shenjat e mëposhtme duhet të kujdesen për financat e tyre në ditët në vijim, në mënyrë që muaji të përfundojë mirë dhe ata të mos paguajnë shtrenjtë për dëshirat e tyre.

Dashi

Edhe pse java do të fillojë mirë dhe do të ndiheni sikur jeni në këmbë, të mërkurën gjërat ndoshta do të fillojnë të vështirësohen dhe do të detyroheni të paguani borxhet që keni harruar se i kishit – lloji më i keq.

Virgjëresha

Gjatë gjithë javës do të jeni të qetë për paratë, madje do të ndiheni edhe krenarë që në fund të muajit do të keni ende kursime. Kujdes, megjithatë, pasi të shtunën e ardhshme do të ketë shpenzime të jashtëzakonshme që nuk do mund t’i shmangni.

Akrepi

Prej fillimit të javës do të ndjeni presionin financiar mbi ju më shumë sesa do të dëshironit, megjithatë deri në fundjavë do të keni arritur ta menaxhoni situatën. Për të mos lënë një nyjë, por të paktën nuk do të duhet të shqetësoheni.

Peshqit

Fatkeqësia juaj financiare do të jetë e përkohshme, pasi kjo çështje e veçantë do t’ju shqetësojë vetëm në ditët e para të javës së re. Familja do ju ndihmojë shumë dhe kështu deri në fundjavën e ardhshme do të keni zgjidhur të gjitha problemet aktuale financiare.