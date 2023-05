Kujdes me objektet që lini në diell brenda makinës, ja çfarë ndodhi me një palë syze

Zjarrfikësit kanë paralajmëruar mos lënien e objekteve për shumë gjatë në kontakt me rrezet e diellit pasi një palë syze dielli i vunë flakën një makine.

Syzet e diellit kishin mbetur aty dhe fotot tregojnë dëmtim të timonit dhe një vrimë në xhamin e përparmë.

Shërbimi i Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Nottinghamshire tha se ata morën pjesë në incidentin të shtunën – dita më e ngrohtë e vitit deri më tani në MB.

Fshati Bramham në West Yorkshire pa temperaturën më të nxehtë me një regjistrim prej 24.3C pasdite.

Steven Keates, zëvendës shefi parashikues i Met Office tha: “Java e ardhshme është gjysmë e javës për pjesën më të madhe të vendit dhe ka një sinjal të fortë që presioni i lartë do të vazhdojë të dominojë motin tonë. Pozicioni i tij i saktë mbi Mbretërinë e Bashkuar do të diktojë temperaturën, drejtimin e erës dhe modelet e motit, megjithatë, indikacionet tregojnë se moti i thatë dhe i ndritshëm ka të ngjarë të vazhdojë për shumicën me pak reshje shiu gjatë javës së ardhshme.”