“Kujdes me mënyrën e të shprehurit”, Rama ka një përgjigje për Bullgarinë: Oh! Hiqni VETO-n, ose na duroni

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur Bullgarisë pas reagimit nga Ministria e Jashtme bullgare për mënyrën e të shprehurit të kryeministrit shqiptar në Bruksel.

Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan se është mjaft e drejtë që Bullgaria ta ketë problem faktin që ai u thotë se duhet të kenë turp që po marrin peng Maqedoninë e Veriut e Shqipërinë.

Por, kryeministrin shton se edhe ai e ka shumë problem mënyrën se si Bullgaria dëshiron të zgjidhë çështjet biletarale duke përdorur procesin e zgjerimit në BE.

“Oh! Ministria e Jashtme e Bullgarisë ka një problem me mënyrën time të të folurit! Mjaft e drejtë. Edhe unë kam një problem me mënyrën se si Bullgaria dëshiron të zgjidhë çështjet biletarale duke përdorur procesin e zgjerimit si mjet për rrëmbimin e dy vendeve të NATO-s! Miq të lehtë: Hiqni VETO-n ose duroni me ne!” shkruan Rama./albeu.com

Oh! Bulgaria's Foreign Ministry has an issue with my way of speaking!Fair enough.I have an issue too with the way Bulgaria wants to solve biletaral issues by using the enlargement process as e vehicle of kidnapping two NATO countries! Easy friends:Lift the VETO or bear with me!

— Edi Rama (@ediramaal) June 24, 2022