Kujdes! Këto janë efektet që mund të ketë buka në zorrën tuaj

Shumëkush e shmang bukën, por zgjedhja e llojit të duhur mund të ketë efekte pozitive në zorrët tuaja. Gjithashtu, anasjelltas, zgjedhja e llojit të gabuar mund të shkaktojë efekte anësore.

Me zgjedhjen e duhur të bukës, konsumimi i saj mund të ketë pesë efekte pozitive në zorrët tuaja:

Mund ta përmirësojë shëndetin e zorrëve

“Buka me 100 për qind drithëra të plota mund ta përmirësojë shëndetin e zorrëve, sepse fibrat e tretshme që gjenden në disa drithëra fermentojnë bakteret e mira në zorrë për të prodhuar acide yndyrore”, shpjegon dietologia Lauren Harris-Pincus.

Këto acide yndyrore janë karburanti standard i artë për qelizat e zorrës së trashë dhe mund ta përmirësojnë barrierën e zorrëve, ta zvogëlojnë inflamacionin dhe ta zvogëlojnë rrezikun e kancerit të zorrës së trashë – shkruan Eat This, Not That!.

Mund ta forcojë sistemin imunitar

Janë kryer disa studime për të ekzaminuar se si mikrobet e zorrëve reagojnë ndaj konsumit të drithërave të plota, duke përfshirë bukën me 100 për qind drithëra të plota. Ngrënia e drithërave të plota mund t’i shërbejë profilit bakterial në zorrën tuaj.

Disa studime kanë treguar se drithërat, duke përfshirë bukën me 100 për qind drithëra të plota, rritin sasinë e mikrobeve të quajtura bifidobaktere dhe laktobacile. Kur sasia e këtyre mikrobeve rritet, ajo lidhet me funksionin e përmirësuar të sistemit imunitar – ashtu si me 30 ushqimet më të mira për të forcuar sistemin imunitar.

Ndiheni të kënaqur

Ka prova që ngrënia e drithërave të plota, të tilla si bukë thekre 100 për qind dhe buka e grurit të plotë, mund të ndikojë në bakteret e zorrëve dhe të çojë në ndjenjën e ngopjes.

Hulumtimi tregoi më shumë drejt tërshërës, elbit dhe thekrës – të cilat mund të gjenden në disa bukë me drithëra të plota. Megjithëse nevojiten më shumë kërkime, përfshirja e llojeve të ndryshme të bukës me drithëra integrale në planin tuaj të ushqimit të shëndetshëm mund t’ju ndihmojë të ndiheni të kënaqur.

Pra, jo vetëm që buka mund ta mbështesë shëndetin e mikrobiomës suaj të zorrëve, por ngrënia e llojit të duhur mund t’ju mbajë të ngopur.

Mund të shkaktojë dhimbje barku dhe fryrje

“Për ata me sindromën e zorrës së irrituar (IBS), ngrënia e disa karbohidrateve të fermentueshme që gjenden në bukë të quajtur FODMAP mund të shkaktojë dhimbje barku, fryrje, diarre ose kapsllëk”, thotë Harris-Pincus.

Megjithëse njerëzit shpesh fajësojnë glutenin, fruktanet që gjenden në drithërat që përmbajnë gluten, si gruri, thekra ose elbi, mund të shkaktojnë gjithashtu efekte të padëshiruara. Në vend të kësaj, Harris-Pincus rekomandon të provoni një shumëllojshmëri buke pa gluten ose brumë kosi të bardhë, i cili zakonisht tolerohet më mirë.

Mund të shkaktojë një çekuilibër të baktereve në zorrë

Ngrënia e bukës me pak drithëra të plota, të tilla si buka e bardhë, është lidhur me një gjendje të njohur si dysbioza e zorrëve, që do të thotë se mund të çojë në një çekuilibër të mikrobeve të zorrëve.

Kjo do të thotë që bakteret në zorrën tuaj nuk po bëjnë një punë të mirë për ta mbajtur zorrën të shëndetshme. Përndryshe, ju mund të jeni në gjendje të mbështesni rritjen e baktereve të dobishme duke shtuar ushqime të fermentuara në dietën tuaj.