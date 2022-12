Kujdes gabimet! Këto janë 3 shenjat që mund të ndahen këtë muaj!

Binjakët

Gjithmonë e keni ditur se kur është momenti i duhur dhe për fat të keq ‘i duhuri’ në këtë rast do të thotë se e dini se është koha për t’i dhënë fund marrëdhënies në të cilën jeni aktualisht.

Gjatë këtij muaji ju do do t’i kurseni vetes dhimbjen për të hyrë në ndonjë debat tjetër me partnerin tuaj, por do i jepni fund marrëdhënies tuaj.

Ju të dy e dini, por asnjëri prej jush nuk ka bërë lëvizjen për t’i dhënë fund zyrtarisht. Energjia e Marsit ju rrit dhe ju lejon një vizion të qartë për të ditur se çfarë duhet bërë.

Ju nuk dëshironi të kaloni pjesën tjetër të jetës duke u shtirur sikur jeni të lumtur, edhe nëse ndarja do të thotë të kaloni kohë vetëm, atëherë kështu qoftë.

Virgjëresha

Gjëja e fundit në botë që keni parashikuar ndonjëherë është që marrëdhënia në të cilën jeni të përfundojë, siç ka ndodhur.

Ekziston gjithashtu një mundësi që marrëdhënia juaj filloi të përkeqësohej kohë më parë, por asnjëri prej jush nuk donte ta përfundonte atë, duke menduar se do të rigjallërohej disi.

Dhe më pas erdhi muaji Dhjetor. Të dy e dini se është e pashmangshme dhe e frikshme, por është e vërtetë: kjo lidhje dashurie nuk është më.

Ka mbaruar dhe gjëra të tilla si ‘pranimi’ janë bërë ndjenja të tepërta.

Shigjetari

Vjen një moment kur fillon dhe kupton në jetë, se mund ti falësht dikujt shum gjëra por jo jetën tënde. I fal dikujt aq shumë nga koha jote deri sa papritur, gjërat ju duken të frikshme.

A keni ngecur në këtë marrëdhënie? Nuk ka rrugëdalje? Jeni në panik sepse mendoni se mund të keni shkuar shumë larg dhe tani e dini se nuk mund të shkoni më tej?

Ju mund ta keni bindur veten se mund të jeni si gjithë të tjerët, por në marrëdhënie, nuk jeni një person që mund të zotërohet, dhe kjo është ajo që mendoni se duhet të arratiseni në këtë muaj të Dhjetorit. Dhe momenti juaj ka ardhur.