Kufiri i çmimit prej 60 dollarë/fuçi i naftës ruse, reagon Kremlini

Grupi i Shtatë vendeve dhe Australia i ishin bashkuar BE-së në miratimin e një kufiri të çmimit prej 60 dollarë për fuçi për naftën ruse.

Lëvizja është pjesë e përpjekjeve perëndimore për të riorganizuar tregun global të naftës për të parandaluar rritjen e çmimeve, dhe për t’i lënë presidentit Vladimir Putin financimin e uritur për luftën e tij në Ukrainë.

Megjithatë, Rusia tani ka thënë se do të vazhdojë të gjejë blerës për naftën e saj, pavarësisht asaj që ajo tha se ishte një përpjekje “e rrezikshme” nga qeveritë perëndimore për të vendosur një kufi çmimi në eksportet e saj të naftës.

Në komentet e publikuara në Telegram, ambasada e Rusisë në SHBA kritikoi atë që tha se ishte “riformësimi” i parimeve të tregut të lirë dhe përsëriti se nafta e saj do të vazhdojë të jetë e kërkuar pavarësisht masave.

“Hapat si këta do të rezultojnë në mënyrë të pashmangshme në rritjen e pasigurisë dhe imponimin e kostove më të larta për konsumatorët e lëndëve të para.Pavarësisht flirteve aktuale me instrumentin e rrezikshëm dhe të paligjshëm, ne kemi besim se nafta ruse do të vazhdojë të jetë e kërkuar”, thuhet në reagim./albeu.com